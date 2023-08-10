Арнольд Шварценеггер впервые признался, что страдает неизлечимой болезнью

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер откровенно поделился, что страдает неизлечимой болезнью, симптомы которой проявились еще в детстве.

Звезда Голливуда признался, что ему всегда было сложно читать. В школе Шварценеггера даже били за это линейкой. Однако уже во взрослом возрасте знаменитости поставили диагноз – дислексия. В общем, эта болезнь влияет на чтение, несмотря на отличный интеллект и отсутствие проблем со зрением или слухом. Люди, страдающие дислексией, также имеют проблемы с письмом и произношением слов.

«Я ужасно читаю. В Австрии в 1950-х не говорили о болезнях, которые влияют на способность учиться. Когда меня просили читать вслух на уроке, это была просто катастрофа, и меня били линейкой. Но теперь я знаю, что у меня дислексия», – откровенно рассказал актер в своем Facebook.

Арнольд Шварценеггер признался, что делал все возможное, чтобы дислексия не повлияла на его способности сниматься в кино. Знаменитость мог месяцами вычитывать сценарий, чтобы запомнить каждое слово.

«Когда я готовлюсь к фильму, я читаю сценарий снова и снова месяцами, пока не запоминаю каждую строчку. Мне нужно время и повторение, чтобы понять слова», - говорит звезда Голливуда.