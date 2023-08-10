Пять знаков Зодиака, у которых произойдут серьезные карьерные перемены в сентябре 2023

Астролог и таролог Юлия Лифанова советует становится внимательнее к своей карьере. Сентябрь - месяц подготовки к коридору затмений октября, значит, мы можем почувствовать ветер перемен в нашей жизни. Так как новолуние в Деве 15 сентября связано с темой работы, у многих людей могут случится глобальные перестановки в карьере и даже профессии, пишет wday.ru.
О, да, осень будет жаркая! Несмотря на дожди, нас ждет три пламенных месяца - укрыться не получится. В сентябре 2023 у нас будет последний шанс набрать в воздух легкие - в октябре начинается коридор затмений, который будет парадоксально мощным из-за работы сразу двух осей: Овен-Весы и Телец-Скорпион. Это серьезная заявка на полную трансформацию жизни каждого человека, но, благодаря новолунию 15 сентября, в Деве мы можем подготовиться к масштабным сдвигам в своей жизни.
Новолуние 15 сентября в Деве будет связано с вашим рабочим коллективом, начальником и в целом командой, потому что астрологически это созвездие отвечает именно за работу. Все, что будет происходит в сентябре в вашей карьере приведет к мощнейшим событиям в октябре и ноябре.
Интересно, что 15 сентября, в новолуние, Меркурий развернется в прямое движение, то есть в жизни многих будет принято важное решение в работе. Например, по смене коллектива, по увольнению сотрудника или кто-то вообще решится на работу на себя. Есть пять знаков, для которых сентябрь станет судьбоносным - проверьте список.
Дева
Начиная с августа, Девы становятся главными действующими лицами в коллективе - все взгляды устремлены на вас. В сентябре вам могут предложить новое звание: новолуние происходит в вашем знаке, поэтому вы можете получить новое назначение или статус в компании. Также вы можете решится на смену работы, ведь полнолуние в Овне 29 сентября происходит в вашем секторе кризиса и трансформации, и вы можете пойти в новую компанию, потому что вам предложат большую зарплату.
Также вы решитесь на смену имиджа, купите больше деловых и качественных вещей. Ретроградный Меркурий в августе мог помочь сбросить вам вес и вернуться к какому-то стилю, который был для вас актуален годы назад. Вероятно, помолодев внешне, вы поймете, что пора и освежить собственную карьеру.
Стрелец
Новолуние 15 сентября происходит в вашем секторе карьеры и статуса - у вас может появится новый начальник, либо вас самого сделают руководителем и дадут новую должность. Если вы сидели долгое время без работы, то именно в сентябре ваши собеседования начнут приносить плоды - вам предложат качественную работу с хорошим офисом и приятным графиком.
Также в сентябре вас ждет проработка отношений с руководством. Вероятно, у вас сейчас два руководителя и вы могли устать подстраиваться под каждого. Скорее всего, этот вопрос будет решен в середине сентября. А к 29 сентября вы можете сделать первый шаг в открытии собственного бизнеса.
Овен
Весь месяц обещает быть максимально важным с точки зрения работы - новолуние 15 сентября принесет вам новый офис, коллектив или хорошего сотрудника. В целом вы можете почувствовать, как у руководства растет потребность в вашей деятельности: смело просите повышение!
Уже 29 сентября состоится полнолуние в Овне, и вы получите звание, статус, обретете популярность в своем коллективе. Вообще, Вселенная благоволит росту и вашего авторитета, и ваших доходов - не тушуйтесь, просите новую зарплату, кабинет и людей в подчинение.
Рак
Благодаря удачным переговорам в сентябре, вы сможете получить хорошее обучение и сильно вырасти в каком-то навыке. Новолуние 15 сентября в Деве может принести вам новое образование, мастер-класс, повышение кваллификации, все это не случайно и двигает вас к масштабному прогрессу. Кстати, вы можете в сентябре купить какую-то технику для работы, которая в итоге принесет вам рост доходов.
Полнолуние в Овне 29 сентября даст вам назначение на должность - событие произойдет в вашем секторе карьеры, от него точно не уйти. Вас сделают начальником, дадут статус, будет большой успех! Также вы сами можете сменить вектор направления и уволиться, но не переживайте - Вселенная на вашей стороне, и вас ждет грандиозная победа в ближайшее время.
Лев
Сильные перемены в карьере для вашего знака связаны прежде всего с новой ситуацией по зарплате. Скорее всего она у вас вырастет уже 15 сентября в связи с ростом вашей деятельности - вы можете начать обучать других людей, либо благодаря новому обучению вы удачно повысите цену на свои услуги. Также вероятно, что на работе у вас может появиться руководитель, который «подтянет» вас на ступеньку выше. Протекция вам поможет достичь больших высот и финансового роста.
Полнолуние 29 сентября в Овне происходит в вашем секторе образования - вы можете получить корочку, сертификат, диплом или у вас появится учитель, который аж до 2025 года будет влиять на ваш профессиональный рост. Общение с этим человеком (или благодаря обучению) расширит вас в карьере, а также поменяет ваши взгляды на жизнь в более благополучное и финансово-успешное русло.