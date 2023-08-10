Пять знаков Зодиака, у которых произойдут серьезные карьерные перемены в сентябре 2023

Рак

Благодаря удачным переговорам в сентябре, вы сможете получить хорошее обучение и сильно вырасти в каком-то навыке. Новолуние 15 сентября в Деве может принести вам новое образование, мастер-класс, повышение кваллификации, все это не случайно и двигает вас к масштабному прогрессу. Кстати, вы можете в сентябре купить какую-то технику для работы, которая в итоге принесет вам рост доходов.

Полнолуние в Овне 29 сентября даст вам назначение на должность - событие произойдет в вашем секторе карьеры, от него точно не уйти. Вас сделают начальником, дадут статус, будет большой успех! Также вы сами можете сменить вектор направления и уволиться, но не переживайте - Вселенная на вашей стороне, и вас ждет грандиозная победа в ближайшее время.

Лев

Сильные перемены в карьере для вашего знака связаны прежде всего с новой ситуацией по зарплате. Скорее всего она у вас вырастет уже 15 сентября в связи с ростом вашей деятельности - вы можете начать обучать других людей, либо благодаря новому обучению вы удачно повысите цену на свои услуги. Также вероятно, что на работе у вас может появиться руководитель, который «подтянет» вас на ступеньку выше. Протекция вам поможет достичь больших высот и финансового роста.