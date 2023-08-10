Анна Седокова рассказала, сколько дней не пьет алкоголь и как изменилась ее внешность

За время похудения экс-солистка «ВИА Гры» уже несколько раз пожурила ненавистников за хейт, рассказала, на какой диете сидит, раскрыла, сколько килограммов удалось сбросить, а также отметила 18-й день без алкоголя. О последнем, между прочим, обмолвилась лишь однажды, но на деле все оказалось серьезным, пишет super.ru.
Ни одного бокала, даже винишка, Анна Седокова не выпила с начала своей аскезы.
Отказ, по признанию Анны, давался непросто только по началу. Но, пережив пару-тройку задушевных разговоров с подругами и не заказывая ничего во время посиделок в ресторане, думать об алкоголе она совсем перестала. «Есть триггеры, которые проходишь, - это встречи с друзьями или походы в рестораны. Или очень усталые вечера. Но я просто быстрее ложусь спать, и все», - написала Анна в своем Телеграм-канале.
Но такие пытки она терпит совсем не зря. Из главных плюсов аскезы певица выделила похорошевшее качество кожи: «Я прям на себя насмотреться не могу». Кроме того, ушли отеки, трат стало меньше, а вес продолжает таять - разумеется, это заслуга еще и диеты. В общем, четырех килограммов из оставшихся лишних как не бывало.