Совладелец Bolt сделал дочери на день рождения потрясающий сюрприз: она плакала первые пятнадцать минут

В начале мая блогер Виктория Виллиг отметила свой 23-й день рождения. Эстонский предприниматель и соучредитель компании Bolt Мартин Виллиг и его жена Мари-Лийс устроили своей дочери сюрприз.

«Три месяца назад родители прислали мне это на день рождения», - пишет Виктория в Instagram. Она получила в подарок долгожданный билет на концерт Тейлор Свифт.

На поздравительной открытке, присланной ее родителями, было написано: «Виктория идет на концерт Тейлор Свифт The Eras 3 августа 2023 года в Лос-Анджелесе».

Дизайн открытки был очень креативным: за основу был взят постер тура Свифт, а на нем - фотография самой Виктории.

Подарок Виктории Виллиг. Фото: Kuvatõmmis Instagramist