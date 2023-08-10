Эстонский блогер Виктория Виллиг в мае отметила 23-й день рождения. Родители подарили ей билет на концерт американской певицы Тейлор Свифт.
Совладелец Bolt сделал дочери на день рождения потрясающий сюрприз: она плакала первые пятнадцать минут
В начале мая блогер Виктория Виллиг отметила свой 23-й день рождения. Эстонский предприниматель и соучредитель компании Bolt Мартин Виллиг и его жена Мари-Лийс устроили своей дочери сюрприз.
«Три месяца назад родители прислали мне это на день рождения», - пишет Виктория в Instagram. Она получила в подарок долгожданный билет на концерт Тейлор Свифт.
На поздравительной открытке, присланной ее родителями, было написано: «Виктория идет на концерт Тейлор Свифт The Eras 3 августа 2023 года в Лос-Анджелесе».
Дизайн открытки был очень креативным: за основу был взят постер тура Свифт, а на нем - фотография самой Виктории.
Виктория написала, что мечтала о концерте Свифт десять лет. «Я так счастлива, что мне удалось побывать на ее выступлении, - отмечает Виллиг. - Первые 15 минут я задыхалась и плакала».