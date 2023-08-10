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«Привязывали к кровати из-за ломок»: стали известны шокирующие подробности о последних днях Жанны Фриске

Limon.ee
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Жанна Фриске
Жанна Фриске Фото: Matytsin Valery

Отец певицы раскрыл неизвестные детали ее страшной болезни, закончившейся летальным исходом, пишет Topnews.

Отец ныне покойной певицы Жанны Фриске Владимир Копылов раскрыл неизвестные ранее детали тяжелой болезни певицы.

По его словам, умершую в 2015 году от опухоли мозга артистку привязывали к кровати из-за ломок.

Тяжелое онкологическое заболевание у Жанны Фриске нашли в одной из больниц Майами.

На тот момент у артистки часто происходили приступы, и она теряла сознание от боли.

После этого у нее начинались ломки, на время которых врачи рекомендовали родным привязывать певицу к кровати, чтобы она не навредила себе.

«Врачи сказали: если не будете привязывать, она может сломать себе позвоночник. Так сильно крутило. Потом проходит приступ, она очнется и спрашивает: «Ой, что со мной случилось? Я ничего не чувствовала». Она теряла сознание перед этим», - цитирует Владимира Копылова «НеМалахов».

Он отметил, что лечение Фриске стоило более миллиарда долларов, и только на одни перелеты семья потратила более 500 тысяч долларов.

«Плюс лекарства. Клиники очень дорогие. В Лос-Анджелесе все стоило больших денег. Но нам помогали. Артисты очень многие помогали», - вспоминает он.

Последние месяцы своей жизни артистка жила в родительском доме в Подмосковье.

В тот период опухоль с ее левого полушария перекинулась на правое.

«В течение месяца Жанна полностью потеряла сознание, перестала видеть, глаза не открывала… Ее перевели на искусственное питание», - добавил мужчина.

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