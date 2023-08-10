«Привязывали к кровати из-за ломок»: стали известны шокирующие подробности о последних днях Жанны Фриске

Отец ныне покойной певицы Жанны Фриске Владимир Копылов раскрыл неизвестные ранее детали тяжелой болезни певицы.

По его словам, умершую в 2015 году от опухоли мозга артистку привязывали к кровати из-за ломок.

Тяжелое онкологическое заболевание у Жанны Фриске нашли в одной из больниц Майами.

На тот момент у артистки часто происходили приступы, и она теряла сознание от боли.

После этого у нее начинались ломки, на время которых врачи рекомендовали родным привязывать певицу к кровати, чтобы она не навредила себе.

«Врачи сказали: если не будете привязывать, она может сломать себе позвоночник. Так сильно крутило. Потом проходит приступ, она очнется и спрашивает: «Ой, что со мной случилось? Я ничего не чувствовала». Она теряла сознание перед этим», - цитирует Владимира Копылова «НеМалахов».

Он отметил, что лечение Фриске стоило более миллиарда долларов, и только на одни перелеты семья потратила более 500 тысяч долларов.

«Плюс лекарства. Клиники очень дорогие. В Лос-Анджелесе все стоило больших денег. Но нам помогали. Артисты очень многие помогали», - вспоминает он.

Последние месяцы своей жизни артистка жила в родительском доме в Подмосковье.

В тот период опухоль с ее левого полушария перекинулась на правое.