Гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 августа

Романтические отношения могут разочаровать, поступки любимого человека порой будут раздражать не на шутку. Не допускайте обидных высказываний и жестоких шуток - ваши слова ранят больно, и потом вам придется приложить немало усилий, чтобы эти раны затянулись.

Лев

Не перегружайте себя - физическая работа будет даваться не так уж легко. В остальном день хорош, а ваша завидная энергия позволит сделать его просто идеальным. Пусть вас не пугает масштаб дел, требующих внимания, и громадье планов - вы все успеете, даже если не будете слишком спешить. Среди близких наверняка найдется человек, готовый разделить груз ваших хлопот. Старшим родственникам может понадобиться помощь, не отказывайте в ней.

Держите любимого человека в курсе своих планов, старайтесь не преподносить ему сюрпризов, даже приятных. О романтических свиданиях или встречах с друзьями лучше договориться заранее и подготовку тоже не оставлять на последнюю минуту - это позволит избежать любых недоразумений.

Дева

Возможны профессиональные сложности. Возникшие проблемы помешают в срок выполнить поставленные задачи, что не лучшим образом отразится на отношениях с коллегами и руководством. Вам пригодится умение спокойно отстаивать свою точку зрения, воздерживаться от проявления раздражения и гнева в напряженных спорах. Полезной будет поддержка людей старшего возраста, а их советы прозвучат именно тогда, когда вы будете в них особенно нуждаться.