Гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 августа

Деловая активность несколько снижается, а вместе с ней уменьшается интерес к профессиональным делам. Зато все больше внимания люди уделяют сплетням, обсуждению чужих достоинств и недостатков; склонность к злословию может иметь пагубные последствия, воздерживайтесь от критики в адрес людей, которые помогают вам или предлагают совместную работу. Не стоит планировать на этот день переезд или долгую поездку, в пути могут поджидать неприятные сюрпризы.
Звезды проверяют чувства влюбленных на прочность, неблагоприятное стечение обстоятельств может заставить вас усомниться в искренности и верности любимого человека. Важно вести себя достойно, не допускать промахов, ведь нанесенные в этот день обиды и совершенные ошибки не скоро будут забыты. Семейным парам стоит больше внимания уделять детям; спровоцировать обострение конфликта поколений может любая мелочь
Овен
Приятный день, спокойный и текущий неторопливо, не заставляющий волноваться или беспокоиться. Вы получите удовольствие от дел, которые считали нестерпимо скучными, если подойдете к ним творчески, порадуете близких оригинальными идеями или смелыми предложениями. Хорошее впечатление оставит встреча с бывшими коллегами или другими людьми, с которыми вы раньше были связаны профессиональными интересами. Обсуждение с родственниками важных семейных дел не утомит вас, а, напротив, вдохновит на подвиги.
Вы легко увлекаетесь, что может внести значительные и не всегда желанные перемены в личную жизнь. Не стоит переоценивать значения случайной встречи с человеком, который некогда был вами любим - возвращение в прошлое не сулит ничего хорошего.
Телец
Жизненный потенциал высок, но ваша энергия скорее разрушительна. Не поздоровится тем, кто будет стоять у вас на пути. Вы настолько подвержены влиянию эмоций, что не делаете различия между недоброжелателями и друзьями, и можете обидеть даже близких людей, чьи намерения благородны. Следовало бы отказаться от поспешных решений, но сделать это будет довольно трудно; по возможности стоит отложить важные дела и заняться тем, что веселит вас и поднимает настроение.
Финансовое положение нестабильно, возможны большие расходы, и это будет действовать вам на нервы в течение всего дня. Столкнувшись с любым препятствием, даже самым незначительным, вы становитесь сверх меры раздражительны, что может стать причиной конфликтов и неприятностей.
Близнецы
Прекрасный день. Не позволяйте сбить себя с пути и доверяйте своей интуиции больше, чем советам со стороны - вы хорошо представляете, как следует поступать, и сделаете верный выбор без труда. Улучшается финансовое положение, появится возможность сделать давно запланированные покупки; стоит обратить внимание на вещи, которые пригодятся не только вам, но и вашим близким – вы сможете порадовать тех, кого любите. Можно также заниматься планированием поездок, подготовкой к путешествию, о котором вы мечтали.
Вы получите массу удовольствия от общения, поэтому не упустите возможность повидаться с друзьями, посетить праздничное мероприятие или устроить вечеринку. Перед вашим очарованием трудно устоять, в искусстве кокетства и флирта вам не будет равным. Стоит побаловать вниманием любимого человека, в ваших силах сделать его счастливым.
Рак
Не все идет так, как было задумано, и приходится признать, что вы недооценили возможности недоброжелателей и конкурентов. Сейчас не самое подходящее время для открытого противостояния, лучше найти способ добиться желаемого более или менее мирным путем. Старайтесь действовать втайне от людей, которым не доверяете, а если вам необходим наперсник и хранитель ваших секретов - ищите его среди старых друзей. Серьезных успехов добьются те, кто занят научной или творческой деятельностью; люди осторожные, но доверяющие своей интуиции, смогут решить свои финансовые проблемы.
Романтические отношения могут разочаровать, поступки любимого человека порой будут раздражать не на шутку. Не допускайте обидных высказываний и жестоких шуток - ваши слова ранят больно, и потом вам придется приложить немало усилий, чтобы эти раны затянулись.
Лев
Не перегружайте себя - физическая работа будет даваться не так уж легко. В остальном день хорош, а ваша завидная энергия позволит сделать его просто идеальным. Пусть вас не пугает масштаб дел, требующих внимания, и громадье планов - вы все успеете, даже если не будете слишком спешить. Среди близких наверняка найдется человек, готовый разделить груз ваших хлопот. Старшим родственникам может понадобиться помощь, не отказывайте в ней.
Держите любимого человека в курсе своих планов, старайтесь не преподносить ему сюрпризов, даже приятных. О романтических свиданиях или встречах с друзьями лучше договориться заранее и подготовку тоже не оставлять на последнюю минуту - это позволит избежать любых недоразумений.
Дева
Возможны профессиональные сложности. Возникшие проблемы помешают в срок выполнить поставленные задачи, что не лучшим образом отразится на отношениях с коллегами и руководством. Вам пригодится умение спокойно отстаивать свою точку зрения, воздерживаться от проявления раздражения и гнева в напряженных спорах. Полезной будет поддержка людей старшего возраста, а их советы прозвучат именно тогда, когда вы будете в них особенно нуждаться.
Личные отношения требуют серьезности. Для того, чтобы не обидеть своих близких, некоторым Девам придется отказаться от ранее составленных планов. Нежелательно принимать гостей или наносить визиты малознакомым людям, а также заниматься делами, требующими серьезных физических усилий. Тех, кто отправляется в поездки, ожидает случайная встреча с давними друзьями.
Весы
Романтические и семейные отношения находятся под влиянием негативных тенденций, что не лучшим образом сказывается на картине дня. В остальных же сферах ситуация складывается благоприятная. Вероятно удачное решение многих беспокоивших вас вопросов, исполнение желаний «материального» свойства. Финансовое положение не назовешь идеальным, но абсолютное безденежье вам не грозит, и необходимости в строгой экономии нет. Основные расходы будут связаны с поездками и развлечениями, и сожалеть о потраченных средствах не придется.
Легко ладить с новыми знакомыми, среди которых будут очень интересные люди. А вот избежать неприятных моментов в отношении с близкими удастся лишь тем, кто готов к компромиссам и уступкам и не собирается отказываться от ранее взятых на себя обязательств.
Скорпион
Прекрасный день для тех, кто влюблен или ищет свою «половинку». Звезды на вашей стороне, и это быстро станет очевидным даже для самых закоренелых скептиков. Можно не опасаться того, что ваше романтическое признание будет встречено холодным равнодушием, а на предложение встретиться симпатичный вам человек ответит отказом. Вы без труда произведете благоприятное впечатление на новых знакомых, да и тех, кого уже встречали не раз, сможете поразить в самое сердце - сегодня ваше обаяние поистине безгранично.
Улучшается финансовое положение, и это не только радует, но и способствует росту трудового энтузиазма. Значительные успехи ожидают Скорпионов, которые делают первые шаги на пути к карьерным вершинам, юные представители знака могут получить интересные предложения о работе.
Стрелец
Высока вероятность профессиональных успехов, благополучного разрешения вопросов, которые беспокоили вас в последнее время. Влиятельные люди, в том числе и иностранные партнеры или знакомые, живущие в других городах, готовы прийти вам на помощь, но не всегда поступки их бескорыстны - помните об этом, если решите воспользоваться их услугами. Финансовая ситуация постепенно меняется к лучшему, сегодня вы можете сделать первый шаг по направлению к материальному благополучию.
Несколько менее благоприятная ситуация складывается в личной жизни, но и в этой области многое зависит от вас. Одинокие Стрельцы смогут завязать интересные знакомства, но серьезные отношения возможны лишь в том случае, если вы готовы отказаться от стереотипов и изменить свои привычки. Стабильным парам поможет забыть о разногласиях совместный отдых.
Козерог
Старайтесь правильно оценивать свои возможности: ошибкой будет взваливать на себя слишком много обязанностей или считать себя ответственным за все, что происходит вокруг. День благоприятен для деловых контактов, обсуждения планов на будущее - вы прекрасно представляете себе дальнейшее развитие ситуации и не попадетесь на удочку людей, которые обещают многое, но не собираются держать слово. Интуиция может подвести в вопросах финансового характера, не стоит полагаться на нее при покупках.
Необходимость срочно отправиться в не слишком приятную поездку может стать причиной ссоры с близким человеком или разрушить планы, касающиеся романтического свидания. Многолюдные торжества и праздники покажутся скорее скучными и утомительными, чем веселыми. Возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность - все это следствия снижения жизненного потенциала.
Водолей
События этого дня подарят вам прекрасное настроение и уверенность в себе. Благодаря своевременно полученной информации вы сможете найти выход из непростого положения, а поддержка друзей и родственников вас наверняка порадует. Велика вероятность визитов старых знакомых, незапланированного приема гостей. Импровизированные вечеринки пройдут не так хорошо, как хотелось бы, зато мероприятия, тщательно подготовленные заранее, удадутся на славу.
В семейных отношениях преобладают доверие и интерес друг к другу, у супругов могут появиться дела, которые сплотят их и помогут забыть о прежних разногласиях. Влюбленных ожидает приятный сюрприз, а те, кто еще не успел признаться в своих чувствах, смогут воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств и сделать это.
Рыбы
День будет полон приятных событий и радующих душу совпадений. Ваши ожидания оправданы, многие желания сбудутся, и для этого не придется прикладывать существенных усилий. Вы прекрасно выглядите и не сможете пожаловаться на недостаток внимания со стороны представителей противоположного пола, но в знакомствах следует быть разборчивее, иначе вы рискуете связаться с неподходящим человеком.
Массу новых впечатлений получат те, кто планирует на этот день поездку в компании друзей; вас ожидают захватывающие приключения, которые завершатся благополучно. Финансовая ситуация стабильна, можно делать покупки и долгосрочные инвестиции - интуиция не подведет вас.