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Заключенный, подавший ложную жалобу на тюрьму, якобы опасался за свою жизнь: «Он пытался меня убить ручкой»

Limon.ee
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Тартуская тюрьма.
Тартуская тюрьма. Фото: Kristjan Teedema

В Тартуском уездном суде огласили приговор Магнусу Саару, обвиняемому в подаче ложной жалобы на сотрудника тюрьмы. По словам Саара, тюремный охранник напал на него. «На самом деле Саар сам демонстративно подошел к охраннику и не выполнил приказ держать дистанцию», - говорит пресс-секретарь суда. Обвиняемый не признает себя виновным, пишет Elu24.

Для 25-летнего Магнуса Саара это далеко не первый обвинительный приговор. Молодой человек уже был осужден за ряд насильственных преступлений. Однако за время своего заключения он неоднократно подавал жалобы на Тартускую тюрьму. Согласно приговору, вынесенному 8 августа этого года, молодой человек был признан виновным в подаче ложной жалобы, т.е. заведомо ложного обвинения другого лица в совершении преступления.

За ложную жалобу предусмотрено наказание в виде штрафа или тюремного заключения сроком до одного года. Магнус Саар был приговорен к шести месяцам тюремного заключения, которые будут добавлены к уже отбываемому им сроку. Таким образом, Магнусу Саару осталось отсидеть три года десять месяцев и пять дней.

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