В Тартуском уездном суде огласили приговор Магнусу Саару, обвиняемому в подаче ложной жалобы на сотрудника тюрьмы. По словам Саара, тюремный охранник напал на него. «На самом деле Саар сам демонстративно подошел к охраннику и не выполнил приказ держать дистанцию», - говорит пресс-секретарь суда. Обвиняемый не признает себя виновным, пишет Elu24.
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Заключенный, подавший ложную жалобу на тюрьму, якобы опасался за свою жизнь: «Он пытался меня убить ручкой»
Для 25-летнего Магнуса Саара это далеко не первый обвинительный приговор. Молодой человек уже был осужден за ряд насильственных преступлений. Однако за время своего заключения он неоднократно подавал жалобы на Тартускую тюрьму. Согласно приговору, вынесенному 8 августа этого года, молодой человек был признан виновным в подаче ложной жалобы, т.е. заведомо ложного обвинения другого лица в совершении преступления.