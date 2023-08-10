Заключенный, подавший ложную жалобу на тюрьму, якобы опасался за свою жизнь: «Он пытался меня убить ручкой»

Для 25-летнего Магнуса Саара это далеко не первый обвинительный приговор. Молодой человек уже был осужден за ряд насильственных преступлений. Однако за время своего заключения он неоднократно подавал жалобы на Тартускую тюрьму. Согласно приговору, вынесенному 8 августа этого года, молодой человек был признан виновным в подаче ложной жалобы, т.е. заведомо ложного обвинения другого лица в совершении преступления.