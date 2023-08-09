ФОТО ⟩ Придорожный знак с русской надписью возмутил проезжающих мимо людей

Аапо Пукк поделился в соц фотографией, сделанной по пути из Пярну в Таллинн.

«Въезд в Таллинн. Если вы едете из Пярну в Таллинн, то на границе города в течение нескольких недель вас будет встречать знак с большими русскими буквами. Явно дело рук граффитиста, для которого это ужасно красиво. Но, к сожалению, указателя на сам Таллинн по дороге в город уже не видно. Кому рассказать? Начну с Facebook», - пишет художник на своей странице в Facebook.

Граффити возле дороги. Фото: Aapo Pukk

Под постом пишут, что весь Таллинн пестрит такими надписями. «Такие же закорючки есть и по дороге в Тарту», - говорит Анне. Катри же считает, что такая русскоязычная надпись не может быть случайностью и, скорее всего, представляет собой нечто большее. «Что означают эти буквы?» - спрашивает Аннели. «Догадываюсь, что ничего хорошего», - добавляет она. Калев, напротив, предполагает, что, возможно, граффитист ссылается на песню Эминема «Stan».

«Уродливая вывеска. И с непонятным смыслом», - говорит мужчина, который также заметил граффити на шоссе Тарту-Таллинн.

Департамента транспорта: мы не знаем, откуда надпись

Руководитель центра управления дорожным движением Департамента транспорта Сийм Вайкмаа объясняет, что на фотографии запечатлено информационное табло Канама с задней стороны. «Около трех недель назад на задней стороне информационного табло со знаками переменной информации Транспортного департамента появилось граффити, о значении которого нам ничего неизвестно», - говорит Вайкмаа. «Транспортный департамент также не знает, кто его туда нарисовал, но полиция ищет виновного», - сообщает он.