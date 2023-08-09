ГАЛЕРЕЯ ⟩ Снесли забор, растолкали охранников: изголодавшиеся по хитам 90-х и 00-х таллиннцы шокировали своим поведением

Несмотря на среду, стадион заполнен тысячами поклонников отечественной музыки. Каждый из артистов возмущался прямо в микрофон, что перед сценой пусто, но так и было задумано, эта зона только для ВИП-персон и журналистов. Но решающим стало слово солиста группы Terminaator Яагуп Креэма. Он потребовал, чтобы поклонники пробрались к сцене. Разгоряченная толпа снесла забор и оказалась прямо у самой сцены. Тысячи танцующих людей кричали, танцевали и показали, кто здесь хозяин. «Времени у нас мало, но орел выклюет глаза организаторам, если мы не уложимся», - пошутил Яагуп Креэм.



Все дни фестиваля впервые будут проходить на стадионе «Калев» в Таллинне, и посетителей сразу попросили приходить пешком или приезжать на общественном транспорте. «Из-за масштабных строительных работ в центре Таллинна доступ к стадиону "Калев" очень затруднен», - предупредил Рено Хекконенс, руководитель отдела по связям с общественностью фестиваля. «Кроме того, вокруг стадиона не так много парковочных мест, чтобы вместить большое количество автомобилей», - добавил он.