ГАЛЕРЕЯ ⟩ Снесли забор, растолкали охранников: изголодавшиеся по хитам 90-х и 00-х таллиннцы шокировали своим поведением

Сегодня в 18:00 открылись ворота таллиннского стадиона «Калев» для четырехдневного музыкального фестиваля We Love The 90s. Хедлайнерами первого дня стали легенды эстонской музыки: рок-группа Smilers, Койт Тооме, панк-группа Terminaator и 2 Quick Start.
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Несмотря на среду, стадион заполнен тысячами поклонников отечественной музыки. Каждый из артистов возмущался прямо в микрофон, что перед сценой пусто, но так и было задумано, эта зона только для ВИП-персон и журналистов. Но решающим стало слово солиста группы Terminaator Яагуп Креэма. Он потребовал, чтобы поклонники пробрались к сцене. Разгоряченная толпа снесла забор и оказалась прямо у самой сцены. Тысячи танцующих людей кричали, танцевали и показали, кто здесь хозяин. «Времени у нас мало, но орел выклюет глаза организаторам, если мы не уложимся», - пошутил Яагуп Креэм.
Все дни фестиваля впервые будут проходить на стадионе «Калев» в Таллинне, и посетителей сразу попросили приходить пешком или приезжать на общественном транспорте. «Из-за масштабных строительных работ в центре Таллинна доступ к стадиону "Калев" очень затруднен», - предупредил Рено Хекконенс, руководитель отдела по связям с общественностью фестиваля. «Кроме того, вокруг стадиона не так много парковочных мест, чтобы вместить большое количество автомобилей», - добавил он.
Завтра, 10 августа, на фестивале выступят звезды миллениума немецкая группа Cascada, Groove Coverage, DJ Aligator и эстонская группа Caater. 11 августа на сцену выйдут тяжеловесы 1990-х - Whigfield, Katrina (aka and The Waves), DJ Sash!, Dr Alban, Londonbeat, Haddaway, Nancy и Аллан Роозилехт. Кроме того, 12 августа на стадионе «Калев» можно будет увидеть легендарную певицу Бонни Тайлер.