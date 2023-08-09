Ничто не проходит бесследно! Родители стали чаще называть детей именами Барби и Кен

А издание TMZ сообщает, что американцы всё чаще называют детей именами Барби и Кен.

По данным Департамента статистики, в Эстонии имя Кен носит 381 мужчина, самому молодому Кену от 0 до 4 лет, а самому взрослому - от 65 до 69 лет. Больше всего Кенов в нашей стране в возрасте от 25 до 29 лет.

Имя Барби в Эстонии по состоянию на 1 января 2023 года носят всего 5 женщин. Информация о возрасте отсутствует.

Из-за непрекращающейся популярности фильма «Барби» с актерами Марго Робби и Райаном Гослингом американцы дают детям имена популярных кукол, либо добавляют к их именам приставки «Барби» или «Кен». По данным источника, число поисковых запросов соответствующих имен в интернете выросло на 300 процентов.

«Мировой успех фильма "Барби" заставляет будущих родителей проявлять креативность, когда дело доходит до выбора детских имен. Люди заинтересованы в том, чтобы называть своих детей в честь популярных кукол», - сообщает TMZ.

Издание также напоминает, что имя Барби, прозвище Барбары, имеет греческое происхождение и означает «незнакомка». А имя Кен имеет шотландские корни и означает «красивый». Интересно, что популярность Барби достигла пика лишь в 1964 году, в то время как Кен прославился уже в 1963 году.

Ранее сообщалось, что кассовые сборы фильма «Барби» о побеге куклы из сказочной страны превысили отметку в 1 миллиард долларов за три недели после мировой премьеры, а режиссер картины Грета Гервинг стала первой женщиной-режиссером в мире, чей фильм заработал такую сумму.

До этого рекорд принадлежал картине режиссера Пэтти Дженкинс «Чудо-женщина», который заработал в прокате 822,8 миллиона долларов.