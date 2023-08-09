Принца Гарри официально лишили титула «Его Королевское Высочество»

Теперь внук королевы Елизаветы II не Его Королевское Высочество, а герцог. Также в разделе The Royal Family имена принца Гарри и Меган Маркл были перемещены в нижнюю часть страницы, теперь они указаны прямо перед именем опального принца Эндрю.

Это уже не первый подобный случай: в июне 2021 года титул принца Гарри убирали с табличек на выставке платьев его покойной матери, принцессы Дианы.

Меган и Гарри тем временем заняты своими проектами в Голливуде. Ранее источники сообщили Page Six, что герцог и герцогиня Сассекские объединяются с Netflix для создания экранизации книги канадской писательницы Карли Форчун «Встреть меня на озере» в рамках многомиллионной сделки со стриминговым сервисом.

Netflix приобрела права на бестселлер стоимостью около трёх миллионов долларов, чтобы пара могла пустить его в продакшен под управлением Archewell Productions, однако ни Гарри, ни Меган не планируют снимать фильм или сниматься в нём. Сюжет романа, как уже подметили в сети, удивительным образом похож на историю герцога и герцогини: в нём фигурируют детские травмы, потеря родителя в автокатастрофе, проблемы с психическим здоровьем и послеродовая депрессия.

«Темы, которые поднимаются в книге, так захватили пару, что они выбрали этот материал для своей первой адаптации для Netflix», - приводит слова инсайдера газета The Sun.