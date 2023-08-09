«Думала, что я должен продать почку»: Юморист Пономаренко впервые высказался о ссоре с вдовой брата-близнеца

«Было такое, что она просила [денег]. Но я понимаю свои возможности. Если бы был в состоянии помочь, я бы помог. А она думает, что я должен был почку продать или ещё что», - поделился он.

По его словам, Анна врёт, что Валерий и его мать не помогали Александру во время болезни, а также они якобы хотят получить значительную часть наследства. Артист признался, что давал деньги на лечение и претендовать на имущество брата не собирается.

Он добавил, что Анна прекратила всяческое общение с его семьёй, обидевшись, что ей не помогают финансово. По словам Валерия, у него просто нет больше возможности давать деньги Анне. Сейчас он зарабатывает гастролями и гасит задолженности, которые возникли во время лечения брата. Валерий рассказал, что брал в долг, оплачивая больничные расходы.