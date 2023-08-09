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АРХИВ ⟩ Внук о легендарной бабушке Ите Эвер: «Она полна сил, насколько это возможно в ее возрасте»
Легендарная эстонская актриса Ита Эвер на праздновании своего 92-летия. Фото: Raul Mee
Крислин Метсанурм
, репортер
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В субботу, 1 апреля, любимая эстонская актриса Ита Эвер отметила свой 92-й день рождения. «Я не знаю, насколько важен день рождения в таком возрасте, но думаю, что он принесет ей немного радости!» - сказал тогда внук Иты Эвер, Альфред Баскин, который привез свою бабушку к себе домой, чтобы отметить это событие в кругу близких родственников, пишет Elu24.

Этот материал является переводом статьи, опубликованной 1 апреля 2023 года, в 92-й день рождения Иты Эвер.

Альфред Баскин (30), сын покойного сына Иты Эвер Романа Баскина и генеральный директор фирмы 360 Kraadi, сказал, что на день рождения он привезет бабушку из дома престарелых к себе домой. Там они вместе отпразднуют 92-й день рождения Иты в кругу самых близких членов семьи. «Мы планируем небольшой и ужин в непринужденной обстановке», - сказал внук Иты Альфред.

Помимо семьи, сюрприз для Иты преподнесут актеры Драматического театра. «Бабушка ничего об этом не знает», - загадочно добавил внук. На самом деле он и сам не знает, что запланировали актеры, ведь это должен был быть сюрприз.

Альфред надеется, что его бабушка с нетерпением ждала своего дня рождения и рада провести этот важный день со своей семьей. «Я не знаю, насколько важен день рождения в таком возрасте, но думаю, что он принесет ей немного радости!» - прокомментировал Альфред. «Это веселый день! Думаю, что его всегда ждут с нетерпением».

Ита Эвер с внуком Альфредом.
Ита Эвер с внуком Альфредом. Фото: Alfred Baskini erakogu

Мы поинтересовались у внука легендарной актрисы, как сохранилось ее здоровье в столь преклонном возрасте. «Я не могу пожаловаться, потому что она полна сил, насколько это возможно в ее возрасте», - сказал Альфред Баскин, добавив, что бабушка по-прежнему ходит и двигается. «Никакого беспокойства по этому поводу!»

На вопрос о том, может ли актриса по-прежнему справляться самостоятельно, Альфред тяжело вздохнул. «Ну, когда как. Немного справляется сама, иногда ей нужно немного помочь», - сказал он, но добавил, что в остальном бабушка шустрая.

Мы также позвонили самой актрисе. Радостная Ита Эвер поблагодарила нас за то, что мы вспомнили о ней, но потом, к сожалению, звонок был прерван.

Ита Эвер.
Ита Эвер. Фото: Teet Malsroos

Потрясение настигло всю семью в 2020 году

Внук Иты Эвер Альфред Баскин в октябре 2020 года рассказал Elu24, что в июле у его бабушки случился инсульт. «Можно догадаться, что думает о таких вещах женщина старше 80 лет. Это нарушает весь ритм повседневной жизни», - признался Альфред, отметив, что случившееся с Итой тяжело отразилось на всей семье. «Радоваться пока нечему, но она стабильна и потихоньку поправляется», - сказал Альфред о состоянии здоровья бабушки.

В то время семья больше всего способствовала тому, чтобы Ита спокойно выздоравливала в больнице. «Мы не хотим торопить события и должны дать ей время на выздоровление», - ответил Альфред на вопрос, прогнозируют ли врачи, когда Ита вернется домой из больницы.

Слухи о том, что здоровье легендарной актрисы находится подорвано, начали распространяться в начале сентября 2020 года, когда Драматический театр на несколько месяцев исключил из программы комедию Tuhk ja akvaviit с участием Иты Эвер.

Запоминающиеся роли

В популярной комедии «Аморальная история», вышедшей на экраны в 1980 году, Ита Эвер сыграла красавицу Елену, в репликах которой звучала красноречивая фраза «Если бы вы только знали, сколько у меня в Ленинграде поклонников!». Может быть, у Елены и была своя доля поклонников, но у Иты Эвер, главной леди эстонской сцены, их было гораздо больше - и в Ленинграде, и в других местах.

Ита Эвер в Таллинне в 1997 году. Спектакль Драматического театра по пьесе Эдварда Олби «Три высокие женщины».
Ита Эвер в Таллинне в 1997 году. Спектакль Драматического театра по пьесе Эдварда Олби «Три высокие женщины». Фото: GUNNAR VAIDLA/PM/Scanpix Baltics

Большинство своих ролей Ита Эвер сыграла на сцене Эстонского драматического театра, но также выступала в качестве гостьи на сцене Vanalinnastuudio. Она снималась в легендарных фильмах и телеспектаклях, таких как «Эстонские баллады», «Рудольф и Ирма», «Последнее лето», «Сальмоны», «Свадебная трагедия» - список можно продолжать бесконечно.

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