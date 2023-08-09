АРХИВ ⟩ Внук о легендарной бабушке Ите Эвер: «Она полна сил, насколько это возможно в ее возрасте»

В субботу, 1 апреля, любимая эстонская актриса Ита Эвер отметила свой 92-й день рождения. «Я не знаю, насколько важен день рождения в таком возрасте, но думаю, что он принесет ей немного радости!» - сказал тогда внук Иты Эвер, Альфред Баскин, который привез свою бабушку к себе домой, чтобы отметить это событие в кругу близких родственников, пишет Elu24.

Этот материал является переводом статьи, опубликованной 1 апреля 2023 года, в 92-й день рождения Иты Эвер.

Альфред Баскин (30), сын покойного сына Иты Эвер Романа Баскина и генеральный директор фирмы 360 Kraadi, сказал, что на день рождения он привезет бабушку из дома престарелых к себе домой. Там они вместе отпразднуют 92-й день рождения Иты в кругу самых близких членов семьи. «Мы планируем небольшой и ужин в непринужденной обстановке», - сказал внук Иты Альфред.

Помимо семьи, сюрприз для Иты преподнесут актеры Драматического театра. «Бабушка ничего об этом не знает», - загадочно добавил внук. На самом деле он и сам не знает, что запланировали актеры, ведь это должен был быть сюрприз.

Альфред надеется, что его бабушка с нетерпением ждала своего дня рождения и рада провести этот важный день со своей семьей. «Я не знаю, насколько важен день рождения в таком возрасте, но думаю, что он принесет ей немного радости!» - прокомментировал Альфред. «Это веселый день! Думаю, что его всегда ждут с нетерпением».

Ита Эвер с внуком Альфредом. Фото: Alfred Baskini erakogu

Мы поинтересовались у внука легендарной актрисы, как сохранилось ее здоровье в столь преклонном возрасте. «Я не могу пожаловаться, потому что она полна сил, насколько это возможно в ее возрасте», - сказал Альфред Баскин, добавив, что бабушка по-прежнему ходит и двигается. «Никакого беспокойства по этому поводу!»