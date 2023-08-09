АРХИВ ⟩ Анне Веэсаар, навещавшая Иту Эвер в доме престарелых: она сказала, что я тоже стала странной

Любимая Ита Эвер скончалась 9 августа на 92-м году жизни. Мы перевели материал от 1 апреля 2021 года, в день 90-летия великой эстонской актрисы, который был переопубликован Elu24.
Ита Эвер отмечает сегодня свое 90-летие не на театральной сцене, а в таллиннском доме престарелых. «Она встретила меня и сразу же стала надо мной подшучивать», - рассказывает Анне Веэсаар, описывая недавнюю встречу с коллегой.
Режиссер Тоомас Кирсс и актриса Анне Веэсаар приняли участие в программе Ringvaade накануне юбилея Иты Эвер, где прозвучали только положительные слова в адрес легендарной актрисы.
Тоомас Кирсс подтвердил, что Ита Эвер - женщина, которая обожает свою профессию. «Она никогда не халтурила. Если он что-то делала, то делала это всегда и со всей силой! Если она бралась за что-то, то доводила это до конца, а не так, что "сделаю чуточку, и хватит"», - говорит Кирсс.
«Она очень милая, теплая! Говорят, что не с каждым человеком пойдешь на разведку, но он именно из тех, с кем всегда можно пойти», - добавил режиссер.
Волшебная леди любит пошутить
По словам Анне Веэсаар, Ита Эвер просто волшебна, ведь она так правдоподобна в каждой своей роли. «Я верю всему, что она делает».
В минувшие выходные Веэсаар имела честь встретиться с именинницей. «Это был не просто визит. У меня было специальное разрешение от руководителя пансионата и, в свою очередь, телефонный разговор с Итой, в ходе которого я спросила, могу ли я ее навестить», - рассказала актриса. «Она встретила меня и сразу же стала надо мной подшучивать», - добавила Веэсаар.
Веэсаар вспомнила, что принесла Эвер цветы и хотела поставить их в вазу. «Ита сказала мне взять кувшин с верхней полки шкафа и набрать воды в ванной, но кувшин не помещался в раковину. Я начала говорить сама с собой: "Черт возьми, он не помещается, как же я буду набирать воду?". Выхожу из ванной, и Ита спрашивает, разговариваю ли я сама с собой - рассказывает Веэсаар. - И тут же добавляет: "Все-таки ты тоже стала странной"».
По словам Веэсаар, они еще долго смеялись над случившимся, и актриса подтвердила, что Эвер и в преклонном возрасте не теряет чувства юмора и хорошего настроения.
Здоровье ухудшилось прошлым летом
В июле прошлого года у Эвер случился инсульт. Спустя несколько месяцев ее внук Альфред Баскин сообщил Elu24, что состояние его бабушки нормальное. «Всегда могло бы быть лучше, но сейчас она стабильна и продолжает поправляться с каждым днем», - признался внук.
Он добавил, что его бабушку уже выписывали из больницы, но в связи с ухудшением состояния здоровья ее пришлось отправить обратно.
Слухи о том, что здоровье легендарной актрисы может быть не в лучшем состоянии, стали распространяться в начале сентября, когда драматический театр Эстонии на несколько месяцев снял с показа комедию «Пепел и аквавит» с Итой Эвер в главной роли.