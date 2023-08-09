АРХИВ ⟩ Анне Веэсаар, навещавшая Иту Эвер в доме престарелых: она сказала, что я тоже стала странной

Режиссер Тоомас Кирсс и актриса Анне Веэсаар приняли участие в программе Ringvaade накануне юбилея Иты Эвер, где прозвучали только положительные слова в адрес легендарной актрисы.

Тоомас Кирсс подтвердил, что Ита Эвер - женщина, которая обожает свою профессию. «Она никогда не халтурила. Если он что-то делала, то делала это всегда и со всей силой! Если она бралась за что-то, то доводила это до конца, а не так, что "сделаю чуточку, и хватит"», - говорит Кирсс.

«Она очень милая, теплая! Говорят, что не с каждым человеком пойдешь на разведку, но он именно из тех, с кем всегда можно пойти», - добавил режиссер.

Волшебная леди любит пошутить

По словам Анне Веэсаар, Ита Эвер просто волшебна, ведь она так правдоподобна в каждой своей роли. «Я верю всему, что она делает».

Ita Ever 2011. aasta märtsis. Фото: Liis Treimann

В минувшие выходные Веэсаар имела честь встретиться с именинницей. «Это был не просто визит. У меня было специальное разрешение от руководителя пансионата и, в свою очередь, телефонный разговор с Итой, в ходе которого я спросила, могу ли я ее навестить», - рассказала актриса. «Она встретила меня и сразу же стала надо мной подшучивать», - добавила Веэсаар.