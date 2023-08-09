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«После ГИТИСа пришла в Эстонский драматический театр, где осталась до конца»: звезды скорбят по ушедшей примадонне Ите Эвер

Стен Таливеэ Эдгар Гергель
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Ита Эвер
Ита Эвер Фото: Kanal 2

Сегодня страну потрясла новость о кончине легендарной эстонской актрисы Иты Эвер, она ушла на 93-м году жизни. Это большая утрата для всей нашей страны. Местные знаменитости с благодарностью и грустью вспоминают эстонскую примадонну Иту Эвер, чья карьера началась в далеком 1953 году после окончания театральной студии ГИТИСа в Таллинне. 

Теле-и радиоведущая, гадалка Кирсти Вальдштейн-Тиммер

«Прощай, талантливая, многогранная, великолепная, могучая и такая человечная ЖЕНЩИНА! Низкий поклон и спасибо за все эти эмоции! Слов не хватает... Воспоминания и благодарность... Земля пухом, Ита Эвер», - вспоминает журналистка актрису. 

Политик, депутат Европарламента Урмас Паэт

«Ушла из жизни Ита Эвер. Важная часть культурной истории Эстонии в одночасье стала прошлым. Мне очень, очень жаль. Покойся с миром, Ита Эвер. Мои глубочайшие соболезнования ее близким», - написал в социальных сетях евродепутат Урмас Паэт.

Министр культуры Эстонии Хейди Пурга

«На 93-м году жизни скончалась одна из самых любимых актрис и звезда эстонского театра Ита Эвер. Ее нестареющие роли навсегда останутся в наших сердцах. Мои соболезнования всем ее близким», - сказала политик Хейди Пурга.

Эстонский драматический театр

«Сегодня утром ушла из жизни актриса Ита Эвер. Она родилась в 1931 году, в 1953 году окончила Эстонскую студию Московского государственного театрального института (ГИТИС) и пришла работать в Эстонский драматический театр, который до конца жизни оставался ее родным театром. За 70 лет она сыграла на здесь более 150 ролей», - вспоминает театральная семья Иты.

Ресторатор Дмитрий Демьянов

«Юбилей Иты Эвер - портвейн в деревянной коробке KOPKE Colheita. Позже выяснилось, что юбирял предпочитает покрепче, как и она сама - виски. R.I.P. Единственная и неповторимая Ита Эвер!» - вспоминает актрису шеф-повар ресторана Gloria Дмитрий Демьянов. 

Эстонский музей театра и музыки

«С глубокой печалью, но и с уважением и благодарностью мы склоняем головы - прощай, Ита Эвер (1.4.1931-9.8.2023). Воспоминания останутся. На фотографии Ита Эвер в одной из своих многочисленных ролей - Маши: в спектакле по пьесе Чехова «Три сестры» (режиссер Адольф Шапиро, Драматический театр, 1973)», - пишут сотрудники музея. 

Эстонский музыкант и политик Тармо Круузимяэ

«Нас покинула яркая Ита Эвер. Господи, упокой ее душу!» - пишет Тармо Круузимяэ.

Актер Актер Александр Кучмезов

«Печальная новость. Благодарю судьбу за предоставленную возможность работать однажды с этой великой актрисой в одном проекте. Спасибо, Ита Эвер», - написал эстонский актер Александр Кучмезов. 

Телеведущий Сергей Овченков 

Радиоведущая, гид Наталья Сааль

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