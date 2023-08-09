Сегодня страну потрясла новость о кончине легендарной эстонской актрисы Иты Эвер, она ушла на 93-м году жизни. Это большая утрата для всей нашей страны. Местные знаменитости с благодарностью и грустью вспоминают эстонскую примадонну Иту Эвер, чья карьера началась в далеком 1953 году после окончания театральной студии ГИТИСа в Таллинне.
«После ГИТИСа пришла в Эстонский драматический театр, где осталась до конца»: звезды скорбят по ушедшей примадонне Ите Эвер
Теле-и радиоведущая, гадалка Кирсти Вальдштейн-Тиммер
«Прощай, талантливая, многогранная, великолепная, могучая и такая человечная ЖЕНЩИНА! Низкий поклон и спасибо за все эти эмоции! Слов не хватает... Воспоминания и благодарность... Земля пухом, Ита Эвер», - вспоминает журналистка актрису.
Политик, депутат Европарламента Урмас Паэт
«Ушла из жизни Ита Эвер. Важная часть культурной истории Эстонии в одночасье стала прошлым. Мне очень, очень жаль. Покойся с миром, Ита Эвер. Мои глубочайшие соболезнования ее близким», - написал в социальных сетях евродепутат Урмас Паэт.
Министр культуры Эстонии Хейди Пурга
«На 93-м году жизни скончалась одна из самых любимых актрис и звезда эстонского театра Ита Эвер. Ее нестареющие роли навсегда останутся в наших сердцах. Мои соболезнования всем ее близким», - сказала политик Хейди Пурга.
Эстонский драматический театр
«Сегодня утром ушла из жизни актриса Ита Эвер. Она родилась в 1931 году, в 1953 году окончила Эстонскую студию Московского государственного театрального института (ГИТИС) и пришла работать в Эстонский драматический театр, который до конца жизни оставался ее родным театром. За 70 лет она сыграла на здесь более 150 ролей», - вспоминает театральная семья Иты.
Ресторатор Дмитрий Демьянов
«Юбилей Иты Эвер - портвейн в деревянной коробке KOPKE Colheita. Позже выяснилось, что юбирял предпочитает покрепче, как и она сама - виски. R.I.P. Единственная и неповторимая Ита Эвер!» - вспоминает актрису шеф-повар ресторана Gloria Дмитрий Демьянов.
Эстонский музей театра и музыки
«С глубокой печалью, но и с уважением и благодарностью мы склоняем головы - прощай, Ита Эвер (1.4.1931-9.8.2023). Воспоминания останутся. На фотографии Ита Эвер в одной из своих многочисленных ролей - Маши: в спектакле по пьесе Чехова «Три сестры» (режиссер Адольф Шапиро, Драматический театр, 1973)», - пишут сотрудники музея.
Эстонский музыкант и политик Тармо Круузимяэ
«Нас покинула яркая Ита Эвер. Господи, упокой ее душу!» - пишет Тармо Круузимяэ.
Актер Актер Александр Кучмезов
«Печальная новость. Благодарю судьбу за предоставленную возможность работать однажды с этой великой актрисой в одном проекте. Спасибо, Ита Эвер», - написал эстонский актер Александр Кучмезов.
Телеведущий Сергей Овченков
Радиоведущая, гид Наталья Сааль