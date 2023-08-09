«После ГИТИСа пришла в Эстонский драматический театр, где осталась до конца»: звезды скорбят по ушедшей примадонне Ите Эвер

Теле-и радиоведущая, гадалка Кирсти Вальдштейн-Тиммер

«Прощай, талантливая, многогранная, великолепная, могучая и такая человечная ЖЕНЩИНА! Низкий поклон и спасибо за все эти эмоции! Слов не хватает... Воспоминания и благодарность... Земля пухом, Ита Эвер», - вспоминает журналистка актрису.

Политик, депутат Европарламента Урмас Паэт

«Ушла из жизни Ита Эвер. Важная часть культурной истории Эстонии в одночасье стала прошлым. Мне очень, очень жаль. Покойся с миром, Ита Эвер. Мои глубочайшие соболезнования ее близким», - написал в социальных сетях евродепутат Урмас Паэт.

Министр культуры Эстонии Хейди Пурга

«На 93-м году жизни скончалась одна из самых любимых актрис и звезда эстонского театра Ита Эвер. Ее нестареющие роли навсегда останутся в наших сердцах. Мои соболезнования всем ее близким», - сказала политик Хейди Пурга.

Эстонский драматический театр

«Сегодня утром ушла из жизни актриса Ита Эвер. Она родилась в 1931 году, в 1953 году окончила Эстонскую студию Московского государственного театрального института (ГИТИС) и пришла работать в Эстонский драматический театр, который до конца жизни оставался ее родным театром. За 70 лет она сыграла на здесь более 150 ролей», - вспоминает театральная семья Иты.

Ресторатор Дмитрий Демьянов