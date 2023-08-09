ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Попугайный рай» для всех! В Ласнамяэ открылся первый в Эстонии контактный зоопарк с пернатыми жителями

Несмотря на то, что официальное открытие состоится завтра, представителей прессы, блогеров и друзей организаторы пригласили на торжественное мероприятие уже сегодня. И казалось бы, что представителей СМИ в Таллинне должно быть не так и много, однако к 13:00 около дверей собрался уже не один десяток человек, жаждущих общения с яркими пернатыми.

Красную ленточку на торжественном открытии перерезала старейшина района Юлианна Юрченко. Она отметила, что для Ласнамяэ это очень хорошее начинание, ведь контактный зоопарк привлечет сюда еще больше жителей других районов, а также гостей города.

Директор "Попугайного рая" и старейшина Ласнамяэ перерезают ленточку на торжественном открытии. Фото: Eero Vabamägi

Мы пообщались с директором «Попугайного рая» Вадимом Дмитриевым. Он рассказал, что идея об открытии контактного зоопарка с попугаями пришла в голову двум его товарищам, у одного из которых в детстве жил попугайчик, но он всегда мечтал о попугае Жако. «Но родители не разрешали. Когда он повзрослел, они с другом решили открыть такое чудесное заведение у нас в Таллинне».

Вадим рассказал, что владельцы задумываются об открытии подобных контактных зоопарков с попугаями и в других городах Эстонии. Мини-зоопарки с другими животными пока не входят в их планы.