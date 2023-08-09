Альфред Баскин и Мирьям Арусте о кончине бабушки, знаменитой эстонской актрисы Иты Эвер

«Новость настолько свежая, что я не хотел бы ее сейчас комментировать», - сообщил редакции Elu24 внук Иты Эвер Альфред Баскин.

«Пусть земля будет пухом, наша любимая бабушка и прабабушка!» - добавила внучка Мирьям Арусте.

Совсем недавно Эвер исполнилось 92 года. По этому случаю ее внук Альфред забрал бабушку из дома престарелых, чтобы отметить день рождения в кругу близких родственников. «Я не знаю, насколько важен день рождения в таком возрасте, но думаю, что это доставит ей хоть чуточку радости!» - делился Баскин.

Альфред рассказал, что, помимо семьи, Иту поздравили и актеры драматического театра. «Бабушка ничего об этом не знает, - загадочно добавил внук. - Насколько я понимаю, там будут специально приглашённые артисты».

Бывшие коллеги о неожиданном уходе актрисы

Актриса Рита Рятсепп признается, что случившееся для нее очень неожиданно. «Я узнала об этом только от вас», - говорит актриса, добавляя, что в настоящее время она не находится в городе. «Я не считаю себя ее близкой подругой, но все-таки она была моей бывшей коллегой».

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