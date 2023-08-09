Альфред Баскин и Мирьям Арусте о кончине бабушки, знаменитой эстонской актрисы Иты Эвер

Сегодня, 9 августа, в возрасте 92 лет скончалась эстонская актриса Ита Эвер.
«Новость настолько свежая, что я не хотел бы ее сейчас комментировать», - сообщил редакции Elu24 внук Иты Эвер Альфред Баскин.
«Пусть земля будет пухом, наша любимая бабушка и прабабушка!» - добавила внучка Мирьям Арусте.
Совсем недавно Эвер исполнилось 92 года. По этому случаю ее внук Альфред забрал бабушку из дома престарелых, чтобы отметить день рождения в кругу близких родственников. «Я не знаю, насколько важен день рождения в таком возрасте, но думаю, что это доставит ей хоть чуточку радости!» - делился Баскин.
Альфред рассказал, что, помимо семьи, Иту поздравили и актеры драматического театра. «Бабушка ничего об этом не знает, - загадочно добавил внук. - Насколько я понимаю, там будут специально приглашённые артисты».
Бывшие коллеги о неожиданном уходе актрисы
Актриса Рита Рятсепп признается, что случившееся для нее очень неожиданно. «Я узнала об этом только от вас», - говорит актриса, добавляя, что в настоящее время она не находится в городе. «Я не считаю себя ее близкой подругой, но все-таки она была моей бывшей коллегой».
Незабываемые роли
В популярной комедии «Аморальная история», вышедшей на экраны в 1980 году, Ита Эвер сыграла красавицу Елену, в репликах которой прозвучала красноречивая фраза: «Если бы ты только знал, сколько у меня поклонников в Ленинграде!». Может быть, у Елены и была своя доля поклонников, но у Иты Эвер, «первой леди» эстонской сцены, их было гораздо больше: как в Ленинграде, так и в других городах.
Большинство своих ролей Ита Эвер сыграла на сцене Эстонского драматического театра, но она также выступала в качестве гостьи на сцене Таллинского театра-студии Старого города. Актриса снималась в легендарных фильмах и телеспектаклях: «Продолжение», «Рудольф и Ирма», «Последнее лето», «Тайна "Чёрных дроздов"», «Зимний отпуск», «Весна», - и этот список нескончаем.
Биография
Ита Эвер родилась 1 апреля 1931 года в городе Пайде уезда Ярвамаа.
Впервые на сцену Эстонского театра драмы Ита Эвер вышла в 1949 году, десятиклассницей, участницей школьного драмкружка. В 1953 году она окончила Эстонскую студию ГИТИСа в Москве и вместе с двадцатью сокурсниками была принята в Эстонский драматический театр. Ита Эвер сыграла на этой сцене около 120 ролей. И примерно столько же - на эстраде, на телевидении, радио и в кино.
Она вошла в составленный в 1999 году по результатам письменного и онлайн-голосования список 100 великих деятелей Эстонии XX века.