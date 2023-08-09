Что происходило с Верой Васильевой перед смертью: рыдающая дочь раскрыла подробности

О смерти актрисы Веры Васильевой стало известно сегодня, 9 августа. Народной артистке СССР было 97 лет. Новость ошарашила близких и коллег звезды кино и театра. Поначалу никто не раскрывал подробностей ухода Васильевой. Позже на связь вышла ее крестница Дарья Милославская. Она рассказала журналистам, что происходило с актрисой перед смертью.

Последние дни Вера Кузьминична провела с дочерью и внучкой на подмосковной даче. Беды ничто не предвещало, призналась Дарья. Три дня назад Васильева чувствовала себя вполне хорошо, выходила в сад, сидела на качелях. Но в ночь на 9 августа актрисе внезапно стало плохо. Возможно, на состояние звезды повлияла сильная жара.

Не исключено, что ударом для Васильевой стала и смерть подруги. Накануне, 8 августа, стало известно, что актриса Юлия Борисова скончалась в 98 лет. Когда приятельница уже лежала в клинике, Вера Кузьминична звонила ее родственникам, спрашивала, как ее самочувствие.

«Они как сговорились уйти одна за одной», - призналась плачущая крестница Васильевой.

Прощание с актрисой, по предварительной информации, состоится 12 августа. Время пока не названо. В театре Сатиры, которому артистка посвятила много лет, готовятся к траурной церемонии.