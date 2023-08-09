«Танцевать будет уже сложно»: у Лады Дэнс развилась внутримозговая гематома и начались проблемы с речью

СМИ узнали подробности состояния 56-летней российской певицы Лады Дэнс, попавшей в жуткую аварию в прошедшие выходные.

На днях звезде была сделала операция на лице с целью оптимизации порезов и разрывов после аварии. Однако затем артистке стало хуже - ей тяжело говорить и дышать, поэтому врачи запретили ей общаться даже с близкими.

По информации Mash, у Лады Дэнс диагностирована внутримозговая гематома, из-за чего певица испытывает проблемы с речью. Однако концертный директор певицы Сергей Пудовкин заявил, что артистка хотела выйти на связь в среду или четверг. Также она передала помощнику, что «Дэнс, то есть танцевать, ей будет уже сложно» из-за предстоящей длительной и сложной реабилитации.