«Танцевать будет уже сложно»: у Лады Дэнс развилась внутримозговая гематома и начались проблемы с речью
СМИ узнали подробности состояния 56-летней российской певицы Лады Дэнс, попавшей в жуткую аварию в прошедшие выходные.
На днях звезде была сделала операция на лице с целью оптимизации порезов и разрывов после аварии. Однако затем артистке стало хуже - ей тяжело говорить и дышать, поэтому врачи запретили ей общаться даже с близкими.
По информации Mash, у Лады Дэнс диагностирована внутримозговая гематома, из-за чего певица испытывает проблемы с речью. Однако концертный директор певицы Сергей Пудовкин заявил, что артистка хотела выйти на связь в среду или четверг. Также она передала помощнику, что «Дэнс, то есть танцевать, ей будет уже сложно» из-за предстоящей длительной и сложной реабилитации.
Напомним, что певица ехала домой после корпоратива. Вместе с ней в машине находилась ее подруга. По последним данным, женщины ехали на обычном такси Volkswagen Polo, а не на бизнес-такси, как сообщалось ранее. Машиной на момент ДТП управлял 52-летний водитель Борис, не сумевший уйти от столкновения и врезавшийся в стоящий впереди Opel Zafira.