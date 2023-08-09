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«Танцевать будет уже сложно»: у Лады Дэнс развилась внутримозговая гематома и начались проблемы с речью

Limon.ee
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Лада Дэнс.
Лада Дэнс. Фото: Postimees

Врачи диагностировали у певицы серьезные проблемы со здоровьем после ДТП, пишет TopNews.

СМИ узнали подробности состояния 56-летней российской певицы Лады Дэнс, попавшей в жуткую аварию в прошедшие выходные.

На днях звезде была сделала операция на лице с целью оптимизации порезов и разрывов после аварии. Однако затем артистке стало хуже - ей тяжело говорить и дышать, поэтому врачи запретили ей общаться даже с близкими.

По информации Mash, у Лады Дэнс диагностирована внутримозговая гематома, из-за чего певица испытывает проблемы с речью. Однако концертный директор певицы Сергей Пудовкин заявил, что артистка хотела выйти на связь в среду или четверг. Также она передала помощнику, что «Дэнс, то есть танцевать, ей будет уже сложно» из-за предстоящей длительной и сложной реабилитации.

Напомним, что певица ехала домой после корпоратива. Вместе с ней в машине находилась ее подруга. По последним данным, женщины ехали на обычном такси Volkswagen Polo, а не на бизнес-такси, как сообщалось ранее. Машиной на момент ДТП управлял 52-летний водитель Борис, не сумевший уйти от столкновения и врезавшийся в стоящий впереди Opel Zafira.

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