Самые мстительные знаки Зодиака: лучше не переходите им дорогу!

Они сотрут в порошок своих обидчиков!
Есть такие люди, которые бережно хранят свои обиды, чтобы потом отомстить за них. Астрологи уверены, что существуют мстительные знаки Зодиака, которых лучше не злить, пишет Cluber.com.ua.
Скорпион
О Скорпионах и их характере уже ходят легенды. Представители этого знака зодиака сотрут тебя в порошок, если ты их чем-то обидишь. К тому же они настоящие хитрецы и планировщики. Не удивлюсь, если девочка, которая планировала свою месть в тетради, была Скорпионом по гороскопу. Коварный Скорпион не будет наносить удар сразу. Он изучит болевые точки обидчика, выждет момент, а потом как ударит. Месть для Скорпиона - это точно блюдо, которое подают холодным.
Интересно также то, что Скорпионы зачастую мстят не только ради мести. Им приносит удовольствие сам процесс размышлений и подготовки к моменту, когда они в пух и прах разобьют своего обидчика. Конечно, не все Скорпионы и не всегда вот так садятся и планируют свою войну. Но одно известно точно: в мести они страшные люди.
Рыбы
Сами по себе Рыбы не злые и не коварные. Но проблема в том, что они очень обидчивы и ранимы. Не так посмотришь, что-то не то скажешь - и они уже до глубины души расстроены и изранены. Интересно, что Рыбы будут продолжать вести себя так, будто ничего не случилось. Внимательный человек, может, и заметит, что что-то изменилось. Но большинство обидчиков Рыб даже не будут догадываться, что чем-то расстроили их.
Зато Рыбы в это время накрутят себе такую драму в голове, что ой-ой-ой. Они будут тихо обижаться, копить злобу. А когда она переполнит их, то нанесут удар. Кроме того, Рыбы часто не стесняются рассказывать другим, как ты их обидел, какой ты нехороший человек и настоящая редиска.
Близнецы
Близнецы, как и Рыбы, затаив злобу, могут очень насолить обидчику. Эти коммуникабельные знаки зодиака подпортят тебе репутацию, если обидишь их. Они могут распространить не самые хорошие слухи о тебе. В ход пойдут тайны, сплетни и другое словесное оружие. Отмыться потом будет не так просто. Интересно, что с виду о Близнецах вряд ли скажешь, что они мстительны. Кажутся ведь вполне простодушными и дружелюбными. Но с ними нужен глаз да глаз. Особенно стоит контролировать всё, что говоришь. Ведь ты можешь и не заметить, как заденешь своими словами Близнецов.
Лев
Есть один очень простой способ обидеть Льва. Если ты так поступишь, то станешь его врагом на всю жизнь. Львы очень ранимы, когда дело касается их самооценки. Заденешь ее, усомнишься в профессионализме или компетентности — и всё, Лев на миг будет повержен. А если еще и публично задеть его, то быть беде. Да, он падет на мгновение, но потом соберет силы и основную их часть направит на месть. И, поверь, она будет страшной.