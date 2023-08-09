Самые мстительные знаки Зодиака: лучше не переходите им дорогу!

Есть такие люди, которые бережно хранят свои обиды, чтобы потом отомстить за них. Астрологи уверены, что существуют мстительные знаки Зодиака, которых лучше не злить, пишет Cluber.com.ua.

Скорпион

О Скорпионах и их характере уже ходят легенды. Представители этого знака зодиака сотрут тебя в порошок, если ты их чем-то обидишь. К тому же они настоящие хитрецы и планировщики. Не удивлюсь, если девочка, которая планировала свою месть в тетради, была Скорпионом по гороскопу. Коварный Скорпион не будет наносить удар сразу. Он изучит болевые точки обидчика, выждет момент, а потом как ударит. Месть для Скорпиона - это точно блюдо, которое подают холодным.

Интересно также то, что Скорпионы зачастую мстят не только ради мести. Им приносит удовольствие сам процесс размышлений и подготовки к моменту, когда они в пух и прах разобьют своего обидчика. Конечно, не все Скорпионы и не всегда вот так садятся и планируют свою войну. Но одно известно точно: в мести они страшные люди.

Рыбы