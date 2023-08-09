Рианна с сыном снялась в рекламе белья для кормящих матерей

«Это не бюстгальтеры для беременных твоей мамы... Разработаны Рианной, одобрены малышом RZA», - гласит подпись под публикацией с новой кампанией. На рекламных снимках Рианна «кормит» грудью сына, надев бюстгальтер из новой коллекции.

Линия включает в себя три новые модели бралетов и футболку с надписью Make More Babies («Делай больше малышей»). Изделия будут представлены в размерах от XXS до 4X, а цены - варьироваться от 35 до 60 долларов.

«Новая капсула для беременных призвана принести уверенность и комфорт мамам на всех этапах их пути. Я хочу напомнить людям, что можно оставаться сексуальной и чувствовать себя хорошо, будучи родителем», - рассказала Рианна о коллекции журналу Vogue.

Рианна и её бойфренд A$AP Rocky ждут второго ребёнка. О беременности певицы стало известно в феврале во время её выступления на Суперкубке. Первенец пары RZA появился на свет в мае прошлого года.