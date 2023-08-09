Максим Галкин показал помолодевшую Аллу Пугачеву на пляжной прогулке с детьми

Снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram и отметил, что он был сделан еще в июне, когда семья находилась в Израиле, куда они переехали во время полномасштабной войны.

На пляжном фото Пугачева позировала в объятиях Галкина рядом с их подросшими детьми на фоне морского пейзажа.

«Вечер. Июнь. Израиль», - подписал снимок с семьей Галкин.

Кстати, в кадре певица появилась в белой легкой рубашке и коротких белых шортах, открывших ее стройные ноги. Образ звезда дополнила большими солнцезащитными очками на цепочке. В комментариях поклонники заметили, что 74-летняя артистка помолодела и выглядит великолепно.