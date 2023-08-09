«Получил сообщение, что парковка стоит 20 евро»: водителя, спрятавшего автомобиль от бури на бесплатной парковке, ждал неприятный сюрприз

«После того, как зимой на лобовое стекло и капот моей машины упал 50-килограммовый кусок льда, я решил больше не рисковать», - говорит Арго из Таллинна, который в понедельник в страхе перед бурей отогнал свою машину на стоянку EuroPark. Хотя компания обещала предоставить бесплатную парковку на время бури, Арго получил сообщение: стоимость парковки 20 евро! «Не волнуйтесь, парковочная сессия будет удалена, и счет выставлен не будет», - говорит генеральный директор EuroPark Eesti.