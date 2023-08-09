«Получил сообщение, что парковка стоит 20 евро»: водителя, спрятавшего автомобиль от бури на бесплатной парковке, ждал неприятный сюрприз

«После того, как зимой на лобовое стекло и капот моей машины упал 50-килограммовый кусок льда, я решил больше не рисковать», - говорит Арго из Таллинна, который в понедельник в страхе перед бурей отогнал свою машину на стоянку EuroPark. Хотя компания обещала предоставить бесплатную парковку на время бури, Арго получил сообщение: стоимость парковки 20 евро! «Не волнуйтесь, парковочная сессия будет удалена, и счет выставлен не будет», - говорит генеральный директор EuroPark Eesti.
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EuroPark: не волнуйтесь, счета выставлены не будут
Оператор парковок EuroPark объявил в понедельник, что с 18:00 понедельника до 10:00 вторника будет предоставлять бесплатную парковку в своих парковочных домах, чтобы укрыть автомобили от урагана. В Таллинне и Тарту парковки заполнялись со скоростью света, а перед заполненными парковочными домами выстраивались очереди из автомобилей.