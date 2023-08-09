ФОТО ⟩ Спустя ровно два года после смерти жены: 63-летний эстонский предприниматель сделал предложение руки и сердца 24-летней возлюбленной

63-летний Олег Сынаялг обручился со своей 24-летней возлюбленной Кэтрин Раудвере на прекрасном острове Ла Гомера. «Один из тех дней, которые я буду помнить вечно», - подписала Кэтрин фотографию в Instagram.
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«Я сказала "да" бесконечным улыбкам, нежным объятиям и любви на потрясающе красивом острове Ла Гомера, когда мужчина моей мечты с кольцом в руке опустился передо мной на колени», - пишет она в подписи к фотографии, опубликованной в Instagram, на которой кольцо украшает ее руку.
63-летний Олег и 24-летняя Кэтрин впервые встретились в октябре 2021 года.
«Если счастье снова улыбнулось мне в жизни и солнце вышло из-за туч, то дайте мне снова почувствовать радость», - сказал бизнесмен в сентябре прошлого года изданию Elu24, подтвердив, что нашел новую любовь. Отец Кэтрин - давнишнего бизнес-партнерСынаялга Харри Раудвере, который.
Жена Олега, певица Вийви Сынаялг, скончалась 10 августа 2021 года.