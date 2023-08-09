ФОТО ⟩ Спустя ровно два года после смерти жены: 63-летний эстонский предприниматель сделал предложение руки и сердца 24-летней возлюбленной

«Я сказала "да" бесконечным улыбкам, нежным объятиям и любви на потрясающе красивом острове Ла Гомера, когда мужчина моей мечты с кольцом в руке опустился передо мной на колени», - пишет она в подписи к фотографии, опубликованной в Instagram, на которой кольцо украшает ее руку.