«Для меня это вопрос жизни и смерти». Известный эстонский культурист, страдающий тяжелым заболеванием, просит помощи у всех неравнодушных

Более десяти лет назад Марек Кальмус стал чемпионом Эстонии по классическому бодибилдингу. Он был самым известным культуристом нашей страны. По крайней мере, таким же знаменитый, как Отть Кийвикас. Сегодня Кальмус борется со смертью и просит неравнодушных помочь сохранить ему жизнь.

«Несчастье закаляет человека, а для меня это действительно большое несчастье», - пишет в Facebook бывший культурист Марек Кальмус о битве с тяжелой болезнью.

Марек говорит, что никогда ничего не просил для себя. «Я всегда делал все для своих лучших учеников, чтобы облегчить их спортивный путь, и мне это удалось, но, похоже, сейчас самое время попросить всех вас, моих друзей и знакомых, за меня самого», - пишет Марек с тяжелым сердцем.

По его словам, он уже давно страдает тяжелой болезнью, которая оставила лишь жалкую тень от его прежнего «я». «Да, я знаю - кто-то связывает это со стероидами (их невежество), кто-то - с чем-то еще, но в данном случае для меня это вопрос жизни и смерти», - шокирует читателей спортсмен.

«Дорогие друзья, знакомые и просто хорошие люди. Если кто-то может поддержать меня любой суммой, моя благодарность будет безграничной», - делится Марек, который говорит, что больничная касса не компенсирует необходимое ему лекарство. Кроме того, препарат не продается и не признается в Европе. Один курс лечения стоит 6000 евро.

Поскольку Марек уже третий месяц не может выйти на работу и ему присвоена полная нетрудоспособность, он не может прожить на ежемесячное пособие в 200 евро, получение лечения кажется невозможным.

«Все хотят жить, жить здоровыми, и я сам надеюсь, что заслужил еще один шанс, потому что людей, которым я помог за эти годы, очень и очень много, и в будущем их может стать еще больше».

Марек очень надеется на помощь неравнодушных людей. «Я искренне, от всего сердца прошу тех из вас, кто в состоянии поддержать меня в покупке этого лекарства. Может быть, вы дадите мне еще один шанс, потому что я хотел бы сделать намного больше в этом мире», - надеется он.