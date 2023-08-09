В этот день у столичного ЗАГСа не было очереди из лимузинов, за два часа наблюдений нам не встретилось ни одного. Влюбленные молодожены в основном приезжали либо на легковом автомобиле, за рулем которого сидел жених, а невеста рядом, либо, несмотря на непогоду, и вовсе приходили пешком.
ДУШЕВНОЕ ВИДЕО ⟩ 08.08. Таллиннский ЗАГС заполнили влюбленные пары: самые счастливые молодожены приехали на Tesla
08 августа 2023 года, но на календаре был вторник, поэтому у ЗАГСа в Таллинне не было очереди из автомобилей и большого количества гостей. Те молодожены, с которыми мы пообщались, не планируют какой-то большой церемонии с кучей приглашенных. Праздник пройдет либо в небольшом семейном кругу, либо вовсе за границей.
Самая счастливая пара, которую удалось встретить, - Кристьян и Анетте. Они приехали ко входу на автомобиле Tesla. Невеста нервничала. Анетте рассказала, что у нее дрожали руки во время церемонии бракосочетания. Они были безмерно счастливы и легкой походкой после общения с нами сели в свой свадебный автомобиль. Основное празднование пройдет на острове Крит, но без участия приглашенных гостей. Только жених и невеста.
Ксения и Игорь рассказали о смешанных чувствах в этот день. Они боялись не успеть в ЗАГС на регистрацию, потому что у них трое детей, а собираться на такой праздник с детьми - не самая простая задача.
А Марина и Эдуард около пяти лет шли к этому дню. Теперь они муж и жена, по словам Эдуарда, у них в жизни многое связано с восьмерками, у невесты на шее даже украшение в виде знака бесконечности. Предложение руки и сердца делал в данном случае Эдуард.
Смотрите видео! В нем вы увидите еще больше ярких и счастливых пар! Горько молодым и от портала Limon.ee!