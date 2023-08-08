МНЕНИЕ ⟩ Галерея: шумный Таллинн, полный автомобилей Porsche, не идет ни в какое сравнение с тихой португальской столицей

Мою поездку в Лиссабон можно описать одним предложением: машины меньше, город тише. За неделю в городе с полумиллионным населением было замечено не больше дюжины автомобилей Porsche, причем большинство из них были небольшими внедорожниками Porsche Macan. Однажды мне на глаза попалась и старенькая «Феррари», гул которой сильно напомнил мне нашу столицу с ее невероятным количеством автолюбителей.

С другой стороны, воскресным утром я насчитал дюжину «Порше» и бесчисленное множество других роскошных автомобилей только на стоянке Таллиннского аэропорта. Также на улицах Таллинна часто можно встретить «Мерседес» G-класса, но на улицах Лиссабона я видел этот автомобиль только дважды. Один из них использовал махающий всем проходящим рукой Папа Римский, приехавший посетить город на Всемирный день молодежи.