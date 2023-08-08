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МНЕНИЕ ⟩ Галерея: шумный Таллинн, полный автомобилей Porsche, не идет ни в какое сравнение с тихой португальской столицей

Таави Сепп
, фотограф
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Автомобили в центре Таллинна.
Автомобили в центре Таллинна. Фото: Taavi Sepp

Находясь на прошлой неделе в Португалии, где высокий налог на автомобили, я совсем не скучал по шумным таллиннским улицам, - пишет фотограф Таави Сепп.

Viibides eelmisel nädalal Portugalis, kus kehtib kõrge automaks, ei tekkinud sugugi igatsust mürarohke Tallinna autopargi järele, kirjutab fotograaf Taavi Sepp.

Мою поездку в Лиссабон можно описать одним предложением: машины меньше, город тише. За неделю в городе с полумиллионным населением было замечено не больше дюжины автомобилей Porsche, причем большинство из них были небольшими внедорожниками Porsche Macan. Однажды мне на глаза попалась и старенькая «Феррари», гул которой сильно напомнил мне нашу столицу с ее невероятным количеством автолюбителей.

С другой стороны, воскресным утром я насчитал дюжину «Порше» и бесчисленное множество других роскошных автомобилей только на стоянке Таллиннского аэропорта. Также на улицах Таллинна часто можно встретить «Мерседес» G-класса, но на улицах Лиссабона я видел этот автомобиль только дважды. Один из них использовал махающий всем проходящим рукой Папа Римский, приехавший посетить город на Всемирный день молодежи.

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