Четыре самые распространенные болезни в августе: это не аллергия и не отравления

В каждом сезоне лидируют свои заболевания, это связано с особенностями питания, влиянием внешних факторов и изменениями в самом организме. Летом заболеваемость серьезно отличается от зимних «болячек», причем каждый летний месяц имеет и свои особенности: в июне-июле чаще бывают поллинозы, обострения хронических процессов, а вот к концу лета на первый план выходят другие проблемы. С какими же заболеваниями чаще всего можно столкнуться в августе?

Энтеровирусная инфекция

По данным статистики, энтеровирусная инфекция - одно из самых распространенных летних заболеваний. Ее возбудители содержатся в почве, воде, на поверхности фруктов и овощей. Также носителем и распространителем вируса является заболевший человек, даже если болезнь протекает бессимптомно.

Инфекция передается контактно-бытовым и - реже - воздушно-капельным путем. Вирус долгое время может сохраняться на поверхности различных предметов, в воде, в продуктах. Как правило, первым признаком заболевания становится резкое повышение температуры тела до 38–39 ºС. Течение инфекции может сопровождаться головной и мышечной болью, тошнотой, рвотой, диареей, конъюнктивитом.

Иногда болезнь проявляется характерной красноватой сыпью на верхних и нижних конечностях и слизистой рта, этот признак называют симптомом «нога-рука-рот». Как правило, болезнь проходит за несколько дней, но примерно в 1–3% случаев заболевание может привести к осложнениям: серозному менингиту, поражению спинного мозга, обострению хронических заболеваний.

Ротавирус