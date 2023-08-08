ВОПРОС ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ ⟩ «Друзья "не лайкают" мои публикации, но им нравятся посты других людей. Они совсем меня не уважают?»

«Мои друзья не поставили ни одного "лайка" на мои публикации за два года, и я начинаю сомневаться в их ценности для меня», - начала свой рассказ встревоженная читательница. 41-летняя женщина рассказала, что ей всю жизнь не удавалось завести друзей, но когда она отвела ребенка в школу, то поддерживала связь с несколькими другими матерями и обменялась с ними контактами. Подруги иногда собирались вместе, пока детей не было дома, и она считала, что между ними возникла настоящая дружба.

По ее словам, неважно, какой контент она размещает, потому что ее подруги равнодушны ко всему. «Не имеет значения, какое важное событие я публикую в социальных сетях, будь то день рождения или свадьба, они не ставят "нравится" моим фотографиям и публикациям», - говорит она. Ей очень обидно, ведь она всегда ставила «нравится» другим людям, замечала их фотографии. Но что делать, если подруги не отвечают тем же?