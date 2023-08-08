Хотя многие не признаются себе в этом, значительной части интернет-пользователей небезразлично, реагируют ли и кто именно на контент, которым они делятся в социальных сетях. Будь то большой палец вверх или маленькое сердечко, приятно получать немного внимание от близких друзей и знакомых. Но что делать, если в какой-то момент друзья перестали ставить «нравится» вашим фотографиям?
ВОПРОС ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ ⟩ «Друзья "не лайкают" мои публикации, но им нравятся посты других людей. Они совсем меня не уважают?»
«Мои друзья не поставили ни одного "лайка" на мои публикации за два года, и я начинаю сомневаться в их ценности для меня», - начала свой рассказ встревоженная читательница. 41-летняя женщина рассказала, что ей всю жизнь не удавалось завести друзей, но когда она отвела ребенка в школу, то поддерживала связь с несколькими другими матерями и обменялась с ними контактами. Подруги иногда собирались вместе, пока детей не было дома, и она считала, что между ними возникла настоящая дружба.
По ее словам, неважно, какой контент она размещает, потому что ее подруги равнодушны ко всему. «Не имеет значения, какое важное событие я публикую в социальных сетях, будь то день рождения или свадьба, они не ставят "нравится" моим фотографиям и публикациям», - говорит она. Ей очень обидно, ведь она всегда ставила «нравится» другим людям, замечала их фотографии. Но что делать, если подруги не отвечают тем же?
«Вполне возможно, что у них нет к вам личной неприязни, а просто алгоритм социальных сетей не привлек их внимания к вашим публикациям, или они их не видели», - отвечает женщине психолог. Он понимает страх женщины остаться без настоящих друзей, но предлагает пока забыть об этом и сосредоточиться на поиске друзей в реальном мире. «Вступите, например, в группу по интересам, и вы найдете людей со схожими интересами», - обещает он.