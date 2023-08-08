Олег Предтеченский - фронтмен легендарной группы Стаса Намина «Цветы». Но не цветами едиными живёт и творит музыкант и исполнитель, голос которого знаком миллионам поклонников по всему миру. «Счастливый день» - так называется сольный проект Олега в котором маэстро раскрывает практически все свои творческие таланты.
Звездочка моя ясная, как ты от меня далека: уже в эту пятницу в Таллинне выступит фронтмен группы «Цветы»
11-го августа Олег Предтеченский выступит в Таллине, в баре-клубе Põhja Öökull при поддержке местных музыкантов из некогда нашумевшей кавер-группы «ОльгаклёшЪ». В ходе концерта прозвучат авторские композиции, а так же некоторые версии песен группы «Кино» и, конечно, не обойдётся без сюрпризов. Организаторы приглашают провести счастливый летний вечер в уютном месте и в отличной компании!
Билеты можно приобрести заранее ЗДЕСЬ!
Двери Põhja Öökull откроются для публики в 20.00.