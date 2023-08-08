Звездочка моя ясная, как ты от меня далека: уже в эту пятницу в Таллинне выступит фронтмен группы «Цветы»

11-го августа Олег Предтеченский выступит в Таллине, в баре-клубе Põhja Öökull при поддержке местных музыкантов из некогда нашумевшей кавер-группы «ОльгаклёшЪ». В ходе концерта прозвучат авторские композиции, а так же некоторые версии песен группы «Кино» и, конечно, не обойдётся без сюрпризов. Организаторы приглашают провести счастливый летний вечер в уютном месте и в отличной компании!