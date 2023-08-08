СМОТРИ ⟩ Смекалистые жители Ласнамяэ нашли необычный способ защитить свои автомобили от града

Если нужно, решение проблемы всегда найдется! В понедельник парковочные места в парковочных домах EuroPark были заполнены всего за час, и люди в спешном порядке искали другие способы защиты своих автомобилей от бури и града, пишет Elu24.
Парковочный оператор EuroPark объявил о том, что будет предоставлять бесплатную парковку в своих порковочных домах, чтобы укрыть автомобили от бури. Однако около 20:00 компания объявила, что все бесплатные парковки заполнены.
«К нашему удивлению, парковки EuroPark заполнились в течение часа, и к 19 часам все места были заняты. Однако мы надеемся, что буря пройдет без серьезных повреждений и мы сможем вернуться к нормальной жизни», - сообщила компания.
Поскольку парковочные места разошлись как горячие пирожки, людям пришлось придумывать другие способы защиты своих автомобилей от бури. Жители Ласнамяэ, например, использовали мосты на Лаагна-теэ, под которыми прятали свои автомобили.
Почти под каждым мостом на Лаагна-теэ было припарковано несколько автомобилей. Под мостом Раадику один автомобиль даже застрял.
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