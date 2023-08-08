ПРИГОТОВЬТЕСЬ ⟩ Таллинн будет гудеть c четверга по субботу: звезды 90-х и 00-х зажгут в центре столицы

DJ Sash, автор мирового хита Ecuador, обратился к организаторам с интересной просьбой: он попросил за кулисы недорогое шампанское, но настоял на том, чтобы из корзины фруктов был исключен ананас. Большинство артистов хотят более изысканные напитки, такие как шампанское Vueve Clicquot и водку Belvedere. Немецкая группа Cascada, напротив, выделяется своим минимализмом, прося после выступления пиццу и кебаб.

Катрина (она же Katrina and The Waves), победительница Евровидения 1997 года и исполнительница хита Walking On Sunshine, сделала несколько неожиданный запрос, в том числе попросила изысканную французскую горчицу из столицы Бургундии - Дижон.

Катрина Фото: Промо/Фото организаторов

Во всем предстоящем звездном параде мало веганов. Именно поэтому группа London Beat прямо подчеркивает, что один из ее участников - Джимми Чемберс - является истинным веганом.

А вот Бонни Тайлер, которая 12 августа выступит с сольным концертом Greatest Hits на том же стадионе, требует от организаторов сюрприза в виде номера в отеле. Певица - заядлая курильщица и хочет остановиться в роскошном номере для курящих.