ПРИГОТОВЬТЕСЬ ⟩ Таллинн будет гудеть c четверга по субботу: звезды 90-х и 00-х зажгут в центре столицы

Катрина (она же Katrina and The Waves), победительница Евровидения 1997 года и исполнительница хита Walking On Sunshine, сделала несколько неожиданный запрос, в том числе попросила изысканную французскую горчицу из столицы Бургундии - Дижон.

Концерты фестиваля We Love The 90s, впервые проходящего на стадионе «Калев» в Таллинне, соберет лучшие образцы европейской танцевальной музыки 1990-х и 2000-х годов. 10 августа выступят звезды миллениума Cascada, Groove Coverage, DJ Aligator и Caater. 11 августа на сцену выйдут тяжеловесы 1990-х - Whigfield, Katrina (aka and The Waves), DJ Sash!, Dr Alban, Londonbeat, Haddaway, Nancy и Аллан Роозилехт. Кроме того, 12 августа на стадионе «Калев» можно будет увидеть легендарную певицу Бонни Тайлер, а 9 августа выступят сразу четыре звезды эстонской музыки - Smilers, Terminaator, 2 Quick Starts и Койт Тооме.