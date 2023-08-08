ПРИГОТОВЬТЕСЬ ⟩ Таллинн будет гудеть c четверга по субботу: звезды 90-х и 00-х зажгут в центре столицы

На крупный фестиваль ретро-музыки We Love The 90s в Эстонию приедут более десяти зарубежных звезд, которые выступят 10 и 11 августа на таллиннском стадионе «Калев». Хотя в целом райдеры (требования к организаторам) артистов разумны и адекватны, пожелания некоторых исполнителей вас удивят.
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DJ Sash, автор мирового хита Ecuador, обратился к организаторам с интересной просьбой: он попросил за кулисы недорогое шампанское, но настоял на том, чтобы из корзины фруктов был исключен ананас. Большинство артистов хотят более изысканные напитки, такие как шампанское Vueve Clicquot и водку Belvedere. Немецкая группа Cascada, напротив, выделяется своим минимализмом, прося после выступления пиццу и кебаб.
Катрина (она же Katrina and The Waves), победительница Евровидения 1997 года и исполнительница хита Walking On Sunshine, сделала несколько неожиданный запрос, в том числе попросила изысканную французскую горчицу из столицы Бургундии - Дижон.
Во всем предстоящем звездном параде мало веганов. Именно поэтому группа London Beat прямо подчеркивает, что один из ее участников - Джимми Чемберс - является истинным веганом.
А вот Бонни Тайлер, которая 12 августа выступит с сольным концертом Greatest Hits на том же стадионе, требует от организаторов сюрприза в виде номера в отеле. Певица - заядлая курильщица и хочет остановиться в роскошном номере для курящих.
Концерты фестиваля We Love The 90s, впервые проходящего на стадионе «Калев» в Таллинне, соберет лучшие образцы европейской танцевальной музыки 1990-х и 2000-х годов. 10 августа выступят звезды миллениума Cascada, Groove Coverage, DJ Aligator и Caater. 11 августа на сцену выйдут тяжеловесы 1990-х - Whigfield, Katrina (aka and The Waves), DJ Sash!, Dr Alban, Londonbeat, Haddaway, Nancy и Аллан Роозилехт. Кроме того, 12 августа на стадионе «Калев» можно будет увидеть легендарную певицу Бонни Тайлер, а 9 августа выступят сразу четыре звезды эстонской музыки - Smilers, Terminaator, 2 Quick Starts и Койт Тооме.