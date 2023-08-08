Названа причина, по которой жители Эстонии в следующую пятницу массово рванут в Ригу

Армин ван Бюрен на сегодняшний день является одним из самых востребованных диджеев в мире уже более 20 лет. Он занимал первое место в ежегодном опросе DJ Mag Top 100 DJs пять раз.

Диджей, номинированный на на премию «Грэмми», ведет еженедельное радио-шоу A State of Trance, которое слушают более 44 миллионов человек более чем в 84 странах мира. Он также является соучредителем Armada Music, крупнейшего независимого лейбла танцевальной музыки в мире.

На протяжении многих лет Армин запускал несколько мировых туров Armin Only, в том числе основанных на его альбомах (Imagine в 2008 году, Mirage в 2010 году, Intense в 2013 году и Embrace в 2016 году).

Как исполнитель, Армин был хедлайнером множества шоу на ведущих фестивалях и площадках по всему миру, включая Electric Daisy Carnival (Лас-Вегас, Нью-Йорк), Ultra Music Festival (Майами) и Tomorrowland (Бельгия).

На сегодняшний день на счету Армина семь полноформатных альбомов - «‎76» (2003), ‎Shivers (2005), Imagine (2008), Mirage (2010), Intense (2013), ‎Embrace (2015) и Balance (2019), песни которых присутствовали в топах на музыкальных платформах разных стран.