ГОЛУБИНАЯ ПОЧТА ⟩ Привет с того света: жительница Выру нашла кольцо на лапке птицы

В одной из групп Facebook была опубликована фотография странной находки - кольца, найденного на лапке голубя. В комментариях к этому посту шутят, что кто-то хотел сделать предложение руки и сердца через голубиную почту. «Неудачное предложение», - иронизирует другой. Третий отмечает, что это мог быть какой-то знак для нашедшего.

А вот Эне, нашедшая украшение, знает, что это за знак: «Я надеюсь, что это знак с того света - три дня назад от меня неожиданно ушла любимая собачка».

Есть и те, кто возмущен таким поведением и называет его жестоким обращением с животными. Но на вопрос, что случилось с голубем, Эне шутливо отвечает: «Курьер покинул наш дом после доставки».

Фото: Kuvatõmmis Facebooki grupist