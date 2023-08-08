ФОТО ⟩ Беременная Лийс Лемсалу с возлюбленным наслаждается солнцем Италии

В конце июня певица Лийс Лемсалу объявила в социальных сетях радостную новость: она ждет первенца! На фотографии она позировала в красивом белом платье, нежно держа на руках свою подрастающую дочурку. На снимке изображен и спутник жизни Лийс Карл-Эрик Коду.

В мае прошлого года Лийс Лемсалу, которая в то время отдыхала на Амальфитанском побережье в Италии, впервые опубликовала в социальных сетях фотографии, на которых был изображен ее предполагаемый спутник жизни Карл-Эрик Коду. Однако за год пара не подтвердила своих отношений и не дала развернутых комментариев по этому поводу.