Часто мы недооцениваем значение многих вещей и предметов в нашем доме. А ведь это очень и очень важно: тщательно обдумывать покупки и заполнять свое пространство качественно.
К примеру, от бывших в употреблении вещей можно ожидать не только приятных цен, но и неприятных последствий.
Предметы из секонд-хендов или комиссионных магазинов всегда хранят в себе энергетику предыдущего владельца. А если он был совсем не хорошим человеком? Это запросто разрушит ваше биополе. Часто такие вещи - настоящий магнит для бед и несчастий. Как очистить понравившуюся покупку от всего лишнего, какие вещи нельзя покупать категорически, а на какие, наоборот, стоит обратить внимание, рассказывает редакция «Со Вкусом».
Пять вещей, которые нельзя покупать в секонд-хендах и комиссионках
Зеркала и часы
Эзотерики считают, что зеркала являются как бы порталами между мирами. Они способны впитывать и отдавать энергию в пространство. По этой причине разбитые зеркала нужно немедленно выбрасывать, а старые покупать не стоит. Это также касается и б/у мебели, где присутствуют стёкла. Часы также отлично сохраняют память своего владельца, и купить такую вещь - значит, впустить чужое в свою жизнь. Таким образом у вас могут возникнуть неприятности, о которых вы и подумать не могли.
Украшения, драгоценности и куклы
Эти предметы впитывают в себя энергетику, а негативную особенно. Их не стоит не то что покупать в комиссионках, их нельзя даже одалживать на время. Снять негатив с украшений и драгоценностей сложно, особенно если они из натурального дерева или металла. В секонд-хендах также часто встречаются детские игрушки и куклы. Приносить их себе в дом нельзя категорически. Куклы часто используют для наведения различных порч и заговоров, поэтому они и попадают на рынки б/у либо же оказываются на помойках. Не искушайте судьбу!
Одежда не по размеру или с дефектами
Никогда не покупайте себе одежду бывшего употребления, изначально не севшую на вас. Бросьте надежды, что когда-то вы её как-то улучшите. Такие вещи не принесут абсолютно никакой радости, а в будущем спокойно ходить в них вряд ли получится: то растянется, то порвется. Не стоит браться за то, что изначально вам не подходит. Так вы избавите свою голову и жизнь в целом от лишних забот.
Нижнее белье
Вроде бы всё очевидно, однако люди, покупающие майки, носки и трусы в секонд-хендах, существуют. Иначе магазины даже не выставляли бы это на прилавок. Надевать ношеные сугубо личные вещи на свое тело - унизительно и противно. Учитывая, что при желании найти недорогое, но новое нижнее бельё не составит особых проблем. Например, в стоковых магазинах или на распродажах такого товара полно.
Верхняя одежда
Б/у пуховик - это очень рисковая покупка. Для начала нужно крайне кропотливо изучить его на предмет повреждений. Практически все вещи, поступающие на продажу в секонд-хенд, проходят термическую обработку ядреной химией, а затем совершенно не щадящую стирку. В случае с пуховиками такие действия приводят к потери формы и качества. Пух внутри собирается в комки, из-за этого куртка просто-напросто не будет греть. Вернуть первоначальное состояние невозможно. Выход один: берите б/у пуховик только на поролоновой основе.
Что можно покупать в комиссионках (секонд-хендах)?
Джинсы
По сути, это одежда-расходник. Отдавать большие деньги за то, что через сезон-два сносится, просто неразумно. В секонд-хендах часто можно найти даже новые джинсы с биркой, которые просто где-то не продались.
Платье на праздник
Та же история про разумность покупки. Если вам нужна вещь на один, максимум два выхода, стоит ли отдавать за нее целое состояние?
Спортивная одежда
Про изношенные, убитые временем и обстоятельствами треники речь не идет. Не поленитесь зайти в магазин б/у одежды в день завоза - там часто можно встретить абсолютно новые вещи для занятий. Спортивные магазины продают свои непроданные коллекции в секонд-хенды за копейки.
Обувь
Ну уж очень часто можно встретить в комиссионках и секонд-хендах обувь неходовых размеров. Если вы обладатель королевского 47-го или у вас ножка миниатюрного 34-го размера, смело ступайте за бюджетными покупками.
Бренды и винтаж
Вы знали, что большинство винтажных магазинов с заоблачными ценами покупают свои товары в секонд-хендах, комиссионках и на блошиных рынках? Да-да, однажды наткнувшись на толковый бюджетный магазин б/у вещей, предприимчивые искатели брендов стоят там еще до открытия.
Все же знают, что одежда из секонд-хенда обладает специфическим трудно выводимым запахом. Не беда! Всего сутки в холодной воде или растворе с ложкой нашатырного спирта - и ваша вещица будет как новая. В совсем печальных случаях рекомендовано использовать бытовую химию. Затем стирка с порошком при 90 градусах. Совет для суеверных: солевой раствор заберет на себя весь негатив.