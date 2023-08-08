К примеру, от бывших в употреблении вещей можно ожидать не только приятных цен, но и неприятных последствий.

Предметы из секонд-хендов или комиссионных магазинов всегда хранят в себе энергетику предыдущего владельца. А если он был совсем не хорошим человеком? Это запросто разрушит ваше биополе. Часто такие вещи - настоящий магнит для бед и несчастий. Как очистить понравившуюся покупку от всего лишнего, какие вещи нельзя покупать категорически, а на какие, наоборот, стоит обратить внимание, рассказывает редакция «Со Вкусом».

Пять вещей, которые нельзя покупать в секонд-хендах и комиссионках

Зеркала и часы

Эзотерики считают, что зеркала являются как бы порталами между мирами. Они способны впитывать и отдавать энергию в пространство. По этой причине разбитые зеркала нужно немедленно выбрасывать, а старые покупать не стоит. Это также касается и б/у мебели, где присутствуют стёкла. Часы также отлично сохраняют память своего владельца, и купить такую вещь - значит, впустить чужое в свою жизнь. Таким образом у вас могут возникнуть неприятности, о которых вы и подумать не могли.

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