Вечно юные, вечно счастливые: астролог назвала пять знаков Зодиака, выглядящие моложе своих сверстников

Кроме того, Тельцы - земные знаки. Они обладают аналитическим складом ума и рациональным подходом к деньгам. По этой причине у них всегда есть деньги не только для наведения «марафета», но также и для поддержания здоровья.

В зрелом возрасте ему не приходится сталкиваться с нехваткой средств на важные операции или процедуры - ведь у Тельцов всегда все идет по плану.

Весы

Сила Весов заключается в их осторожности. Как бы странно это не прозвучало. Бдительные и аккуратные Весы никогда не пойдут на что-то сомнительное и радикальное. Брюнетки не станут жечь свои волосы в салоне, дабы обзавестись холодным блондом и уж точно не согласятся на сомнительную процедуру в кабинете косметолога.

Теми же категориями они рассуждают о своем здоровье.

Еще один фактор, влияющий на долголетие Весов - это их нежелание бороться с жизнью и штурмовать непреодолимые препятствия. Эти люди отдают предпочтение тихой, мирной жизни: не ввязываются в авантюры и не стремятся с пеной у рта доказать кому-либо свою правоту. Именно такой подход позволяет им выглядеть в глазах окружающих спокойными, умиротворенными и молодыми.

Рыбы

Очень часто именно девушки-Рыбы выглядят моложе остальных, невзирая на то, что далеко не всегда их жизнь проходит в «тихой гавани». Удары судьбы очень часто становятся причиной волнений, стрессов и даже болезней. Однако Рыбы довольно быстро от них оправляются.