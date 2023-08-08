Вечно юные, вечно счастливые: астролог назвала пять знаков Зодиака, выглядящие моложе своих сверстников

Секрет долголетия заключается не только в активном образе жизни и правильном питании. Оказывается, звезды тоже могут оказывать влияние на продолжительность жизни человека. Эта взаимосвязь была обнаружена астрологами, пишет marieclaire.ru.
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Скорпион
Скорпионы тщательно заботятся о себе и не скупятся на уход за кожей лица и тела.
Кроме того, многие Скорпионы не любят яркий макияж и обходятся несколькими продуктами с легкими текстурами, а, может быть, декоративная косметика вовсе отсутствует в их арсенале. По этой причине их коже живется куда проще.
Та же история повторяется с одеждой. Довольно часто такие люди игнорируют модные тенденции, выбирая вещи исключительно по своему вкусу. И, как правило, их гардероб наполняется «вечной» классикой (вероятно, еще и потому, что предпочитают минимализм). Так или иначе, Скорпионом удается «заморозить» себя на долгие годы.
Близнецы
Окружающим трудно определить точный возраст Близнецов. Все потому, что находчивые Близнецы знают, как произвести впечатление на своего собеседника. Сила их обаяния может быть настолько велика, что тот забудет и про возраст, и про время, и про все на свете. Впрочем, не только харизма и коммуникабельность способны помочь им скинуть пару-тройку лет.
Воздушные Близнецы, невзирая на внешнюю легкость, люди, обладающие твердым стержнем и сильной воле. Именно они помогают представителям данного знака Зодиака св строгом соблюдении режима питания. Такой подход оказывает прямое влияние на организм, заставляя его работать как часы - это ли не секрет долголетия?
Телец
Тельцы - везунчики. Ведь зачастую они могут похвастаться моложавой внешностью, манерами и чувством стиля. Эта возможность есть у них потому, что они готовы вкладывать деньги в свое «лицо» и «тело».
Кроме того, Тельцы - земные знаки. Они обладают аналитическим складом ума и рациональным подходом к деньгам. По этой причине у них всегда есть деньги не только для наведения «марафета», но также и для поддержания здоровья.
В зрелом возрасте ему не приходится сталкиваться с нехваткой средств на важные операции или процедуры - ведь у Тельцов всегда все идет по плану.
Весы
Сила Весов заключается в их осторожности. Как бы странно это не прозвучало. Бдительные и аккуратные Весы никогда не пойдут на что-то сомнительное и радикальное. Брюнетки не станут жечь свои волосы в салоне, дабы обзавестись холодным блондом и уж точно не согласятся на сомнительную процедуру в кабинете косметолога.
Теми же категориями они рассуждают о своем здоровье.
Еще один фактор, влияющий на долголетие Весов - это их нежелание бороться с жизнью и штурмовать непреодолимые препятствия. Эти люди отдают предпочтение тихой, мирной жизни: не ввязываются в авантюры и не стремятся с пеной у рта доказать кому-либо свою правоту. Именно такой подход позволяет им выглядеть в глазах окружающих спокойными, умиротворенными и молодыми.
Рыбы
Очень часто именно девушки-Рыбы выглядят моложе остальных, невзирая на то, что далеко не всегда их жизнь проходит в «тихой гавани». Удары судьбы очень часто становятся причиной волнений, стрессов и даже болезней. Однако Рыбы довольно быстро от них оправляются.
Другой секрет Рыб, позволяющий им жить долго и счастливо заключается в умении находить дело жизни, которое приходится им по душе, и превращать, таким образом, работу если не в праздник, то в увлекательное приключение.