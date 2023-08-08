Ешьте их каждый день: названы пять продуктов, которые улучшают зрение

Люди очень часто сидят за монитором компьютера или перед экраном телефона, что плохо влияет на наше зрение. Чтобы улучшить зрение разнообразными витаминами, следует добавлять в свой рацион определенные продукты питания.

Если вы будете часто употреблять эти продукты, то они станут препятствием для возникновения воспалительных процессов, защитят глаза и улучшат зрение.

Листковая зелень

Зеленые овощи, такие как шпинат, капуста, брокколи богаты антиоксидантами. Они помогают защитить глаза от вредного синего света, излучаемого цифровыми устройствами и воздействия солнца.

Они также помогают снизить риск возрастной дегенерации желтого пятна, являющегося основной причиной слепоты среди пожилых людей.

Кроме того, эти зеленые овощи содержат большое количество витамина А, имеющего решающее значение для поддержания здорового зрения. Листовая зелень богата витамином С, который замедляет образование катаракты.

Морковь

Морковь богата бета-каротином, витамином А и лютеином. Бета-каротин превращается в организме в витамин А, помогающий поддерживать здоровое зрение. Он играет решающую роль в поддержании здоровья роговицы, а также помогает предотвратить куриную слепоту.

Дефицит витамина А является одной из основных причин слепоты по всему миру. Лютеин - еще одно важное питательное вещество, содержащееся в моркови, поддерживающее здоровье глаз. Это антиоксидант, защищающий от окислительного повреждения, вызванного воздействием синего света от цифровых экранов и солнечного света.

Цитрусовые