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Рецепт «летнего» оливье: вы больше не захотите готовить по-другому

Limon.ee
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Оливье. Иллюстративное фото.
Оливье. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Классическое блюдо с новыми нотками предлагает летом готовить портал telegraf.com.ua.

Оливье - один из самых популярных салатов зимой. Безусловно, рецептов его приготовления существует невероятное множество. Однако классический вариант его приготовления включает докторскую колбасу или отварное мясо, квашеные огурцы, консервированный горошек, отварные овощи и майонез.

А что, если заменить квашеные помидоры на свежие, консервированный горошек - на зеленый, а майонез - на сметану? Тогда получится фантастический салат, который вы будете с удовольствием есть и летом. 

Как приготовить «летний» оливье

Ингредиенты:

300 гр докторской колбасы;

3 отварных картофелины;

морковь;

2 - 3 вареных куриных яйца;

2 - 3 свежих огурца;

200 гр зеленого горошка;

2 - 3 ст. л. сметаны;

соль, черный молотый перец - по вкусу.

Способ приготовления

Предварительно отваренные овощи и яйца нарезаем кубиками.

Колбасу также нарезаем кубиками, свежие огурцы - кружочками.

Все ингредиенты хорошо смешиваем.

Добавляем соль, перец, опять все перемешиваем и заправляем сметаной.

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