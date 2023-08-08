Рецепт «летнего» оливье: вы больше не захотите готовить по-другому

Оливье - один из самых популярных салатов зимой. Безусловно, рецептов его приготовления существует невероятное множество. Однако классический вариант его приготовления включает докторскую колбасу или отварное мясо, квашеные огурцы, консервированный горошек, отварные овощи и майонез.
А что, если заменить квашеные помидоры на свежие, консервированный горошек - на зеленый, а майонез - на сметану? Тогда получится фантастический салат, который вы будете с удовольствием есть и летом.
Как приготовить «летний» оливье
Ингредиенты:
300 гр докторской колбасы;
3 отварных картофелины;
морковь;
2 - 3 вареных куриных яйца;
2 - 3 свежих огурца;
200 гр зеленого горошка;
2 - 3 ст. л. сметаны;
соль, черный молотый перец - по вкусу.
Способ приготовления
Предварительно отваренные овощи и яйца нарезаем кубиками.
Колбасу также нарезаем кубиками, свежие огурцы - кружочками.
Все ингредиенты хорошо смешиваем.
Добавляем соль, перец, опять все перемешиваем и заправляем сметаной.