Возлюбленный Сандры Буллок скончался

В семье Сандры Буллок произошла трагедия. Возлюбленный актрисы, фотограф Брайан Рэндалл, скончался в возрасте 57 лет, пишет peopletalk.ru.
Причиной смерти стало хроническое заболевание, которое поражает центральную нервную систему. На протяжении трех лет мужчина боролся с боковым амиотрофическим склерозом.
«С большой печалью мы сообщаем, что 5 августа Брайан Рэндалл мирно скончался от BAC. Он решил сохранить свою болезнь в тайне, а мы сделали все, чтобы выполнить его просьбу. Мы безмерно благодарны врачам, которые вместе с нами боролись с этой болезнью, и поразительным медсестрам, которые стали нашими соседями по комнате, часто жертвуя своими семьями, чтобы быть рядом с нами. В настоящее время мы просим о конфиденциальности, чтобы скорбеть и смириться с невозможностью попрощаться с Брайаном», - сообщили родственники фотографа.
Отметим, Сандра Буллок впервые встретила Брайана в 2015 году. Он был фотографом на дне рождении сына актрисы. Позже они появились на свадьбе Дженнифер Энистон и Джастина Теру, публично заявив о своих отношениях. Осенью прошлого года все таблоиды писали о расставании пары спустя семь лет романа. Однако только недавно папарацци засняли влюбленных.