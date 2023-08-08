Возлюбленный Сандры Буллок скончался

«С большой печалью мы сообщаем, что 5 августа Брайан Рэндалл мирно скончался от BAC. Он решил сохранить свою болезнь в тайне, а мы сделали все, чтобы выполнить его просьбу. Мы безмерно благодарны врачам, которые вместе с нами боролись с этой болезнью, и поразительным медсестрам, которые стали нашими соседями по комнате, часто жертвуя своими семьями, чтобы быть рядом с нами. В настоящее время мы просим о конфиденциальности, чтобы скорбеть и смириться с невозможностью попрощаться с Брайаном», - сообщили родственники фотографа.