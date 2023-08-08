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Для каких двух знаков портал Львиных ворот напишет их новую судьбу: сбудется мечта, деньги рекой

Limon.ee
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Счастье. Иллюстративное фото
Счастье. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Эти люди поразятся своему счастью, уверяет teleprogramma.pro.

8 августа в астрологии считается особенным днем, когда открывается портал Львиных ворот. Он появляется раз в несколько десятилетий и олицетворяет переход между мирами.

В этот день многие люди могут кардинально изменить свою судьбу. Для Овнов этот день будет временем новых начинаний и решительных действий. Портал Львиных ворот поможет разжечь их страсть и уверенность в себе, что способствует исполнению их заветной мечты.

Тельцам предстоит взглянуть по-новому на ведение финансовых вопросов. Портал Львиных ворот даст им уникальный взгляд на управление своими ресурсами. Деньги для представителей зодиакальной системы больше никогда не будут проблемой.

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