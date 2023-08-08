Для каких двух знаков портал Львиных ворот напишет их новую судьбу: сбудется мечта, деньги рекой

8 августа в астрологии считается особенным днем, когда открывается портал Львиных ворот. Он появляется раз в несколько десятилетий и олицетворяет переход между мирами.

В этот день многие люди могут кардинально изменить свою судьбу. Для Овнов этот день будет временем новых начинаний и решительных действий. Портал Львиных ворот поможет разжечь их страсть и уверенность в себе, что способствует исполнению их заветной мечты.