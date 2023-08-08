Полуголая Меган Фокс показала огромный бюст, едва прикрытый бикини

Меган Фокс обожает эпатировать своих подписчиков в Сети, выставляя горячий контент в своих блогах.

В результате множества пластических операция, актриса получила тело с идеальными формами.

Прятать такую красоту от поклонников артистка сочла несправедливым, потому регулярно выкладывает в общий доступ полуголые снимки.

Там и правда есть на что взглянуть: большая грудь, пухлые губы и высокие скулы Меган сводят мужскую половину ее аудитории с ума.

Артистка старается как можно чаще «показать товар лицом», стараясь хотя бы частично оправдать вложенные в красоту средства.

Так, актриса устроила пикантную фотосессию на пляже.

Пышный бюст Фокс был едва ли на половину прикрыт серебристыми лоскутками ткани, имитирующими лиф от бикини.

Остальное тело обтягивал комбинезон в сетку.

Покрой одежды оставлял полностью открытой переднюю часть тела красотки, позволяя в подробностях разглядеть ее грудь и плоский живот.