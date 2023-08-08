Вт, 8.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Полуголая Меган Фокс показала огромный бюст, едва прикрытый бикини

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Меган Фокс
Меган Фокс Фото: JEENAH MOON

Актриса даже не пытается строить из себя скромницу, пишет Topnews.

Меган Фокс обожает эпатировать своих подписчиков в Сети, выставляя горячий контент в своих блогах.

В результате множества пластических операция, актриса получила тело с идеальными формами.

Прятать такую красоту от поклонников артистка сочла несправедливым, потому регулярно выкладывает в общий доступ полуголые снимки.

Там и правда есть на что взглянуть: большая грудь, пухлые губы и высокие скулы Меган сводят мужскую половину ее аудитории с ума.

Артистка старается как можно чаще «показать товар лицом», стараясь хотя бы частично оправдать вложенные в красоту средства.

Так, актриса устроила пикантную фотосессию на пляже.

Пышный бюст Фокс был едва ли на половину прикрыт серебристыми лоскутками ткани, имитирующими лиф от бикини.

Остальное тело обтягивал комбинезон в сетку.

Покрой одежды оставлял полностью открытой переднюю часть тела красотки, позволяя в подробностях разглядеть ее грудь и плоский живот.

Если кто-то оказался на пляже во время этой съемки, тот вряд ли сможет забыть увиденное.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх