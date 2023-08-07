ВИДЕО ⟩ Пока латвийцы спасались от разрушительной бури, таллиннцы беззаботно расслаблялись на пляжах

Мы с оператором тоже решили не терять время даром и поехали на променад у «Русалки», где встретили на турнике жителя Бразилии Самуэля. Он тоже заметил, что сегодня самый теплый день в Эстонии в этом году. По словам опрошенного, хоть один раз в год он может себя чувствовать здесь как дома - в Бразилии. Но, несмотря на это, в Эстонии ему нравится климат, не так жарко, как в Южной Европе. Он старается тренироваться на улице, а не в тренажерном зале всегда, когда нет снега и на улице не морозно.

А вот отец троих детей Александр жену и самого маленького ребенка оставил дома, на неофициальный городской пляж пришел с двумя детьми и несколькими сумками, колонкой и детскими игрушками. Он взял с собой всё - от водного пистолетика и надувных бессейнов для детей, до беспроводной колонки - для души. И, конечно же, поесть и попить.

«Люблю спортивную активность, особенно в такую погоду! Редко у нас такие жаркие дни в Таллинне», - сказал Эдуард, катающийся на роликах. Перед катанием он намазался солнцезащитным кремом и взял литр воды с собой.

В настоящем восторге от сегодняшней погоды в Таллинне была Елена, она не купается, потому что не собиралась на пляж и пришла неподготовленной. Ее буквально вызвала подруга. «Побольше воды с лимончиком, побольше крема для загара. У нас разве сгоришь тут? Август месяц уже!» - смеется Елена.