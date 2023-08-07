Неприятный инцидент: выпивший посетитель Mustamäe Elamus Spa ударил по лицу работницу бара

«Когда компания мужчин пришла в спа-центр, все уже были пьяны, вели себя агрессивно и задирали всех подряд», - рассказывает Марис, посетительница спа-центра Mustamäe Elamus Spa, которая якобы стала свидетелем того, как пьяный мужчина поднял руку на сотрудницу бара на ее рабочем месте.

По словам Марис, охранник и работница бара пошли звать пьяного мужчину из сауны. «В следующий момент он посмотрел на работницу бара и со всей силы ударил ее по лицу», - рассказывает Марис. Она добавила, что пьяный снова попытался напасть на женщину, но в дело немедленно вмешалась охрана.

Бассейн в Mustamäe Elamus Spa для тех, кто старше 21 года. Фото: Raul Mee/Mollusk Media

Маргит Курн, менеджер Mustamäe Elamus Spa, подтверждает, что на прошлой неделе действительно произошел неприятный инцидент, когда один из клиентов спа-центра не смог контролировать свое поведение и напал на работницу бара. «К счастью, ситуация оказалась не столь радикальной, как описала посетительница спа-центра», - поясняет Курн.

«С работницей бара все в порядке, и она вышла на работу уже на следующий день. Обслуживание в баре Elamus Spa быстрое, а цены доступные, поэтому утверждение о том, что клиенты сами употребляли принесенный с собой алкоголь, не соответствует действительности», - отмечает Курн, добавляя, что агрессивных и буйных клиентов попросили оплатить свой заказ и покинуть спа-центр, что они и сделали.

Mustamäe Elamus Spa приносит извинения всем остальным посетителям спа-центра, которые были поставлены в неудобное положение поведением вышеупомянутых клиентов. «Мы разрешили ситуацию по возможности быстро, чтобы все могли продолжать наслаждаться отдыхом в спа».