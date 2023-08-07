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«Потрясающая»: 58-летняя Элизабет Херли в платье с экстремальным декольте и глубоким разрезом покорила пользователей Сети

Limon.ee
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Элизабет Херли.
Элизабет Херли. Фото: JS/IS/MPI/Capital Pictures

58-летняя британская актриса Элизабет Херли опубликовала в Instagram ролик, снятый во время ее пребывания на Майорке, Испания, пишет Гордон.

«Привет с Майорки», – написала она.

Херли выбрала модель платья с глубоким декольте. В этом образе она посетила светское мероприятие.

Ролик актриса сопроводила треком The Lady in Red ирландского музыканта Криса де Бурга.

Элизабет Херли с сыном Дэмианом.
Элизабет Херли с сыном Дэмианом. Фото: IMAGO

Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда «Ария». Голливудским дебютом Херли стал фильм «Пассажир 57», который вышел на экраны в 1992 году.

Херли продает именные купальники, дизайн которых разрабатывает самостоятельно. Она также рекламирует пляжные наряды в своем микроблоге.

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