58-летняя британская актриса Элизабет Херли опубликовала в Instagram ролик, снятый во время ее пребывания на Майорке, Испания, пишет Гордон.
«Потрясающая»: 58-летняя Элизабет Херли в платье с экстремальным декольте и глубоким разрезом покорила пользователей Сети
«Привет с Майорки», – написала она.
Херли выбрала модель платья с глубоким декольте. В этом образе она посетила светское мероприятие.
Ролик актриса сопроводила треком The Lady in Red ирландского музыканта Криса де Бурга.
Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда «Ария». Голливудским дебютом Херли стал фильм «Пассажир 57», который вышел на экраны в 1992 году.
Херли продает именные купальники, дизайн которых разрабатывает самостоятельно. Она также рекламирует пляжные наряды в своем микроблоге.