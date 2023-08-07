Какой цветок лучше держать на работе, чтобы начальник повысил зарплату

Комнатные растения делают любой офис более уютным и параллельно очищают воздух. Но мало кто знает, что они способны стать настоящим магнитом для успеха, прибыли и клиентов. Главред разобрался, какой цветок поставить на рабочий стол для привлечения денег.

Цветы для офиса лучше выбирать неприхотливые, так как в рабочей суматохе вряд ли будет время для того, чтобы уделять им много внимания. Хорошо если, эти офисные растения будут денежными магнитами и бизнес-талисманами.

Какие цветы приносят удачу на работе

Кактус. Это растение приносит огромную пользу. Во-первых, кактус поглощает вредное излучение монитора компьютера. Во-вторых, он является настоящим магнитом для денег. Если вы думаете, какой цветок поставить на рабочий стол в офисе, то кактус - идеальный вариант.

Благодаря этому суккуленту вам повысят зарплату и станут чаще выдавать премии. Если кактус зацветет, то, согласно приметам, в ближайшее время на хозяина растения обрушится дождь из денежных купюр.

Фикус. Это растение обладает удивительной способностью привлекать новых клиентов, поэтому он просто необходим тем, кто хочет раширить свой бизнес.

Фиалка - еще один магнит для денег. Чтобы пришла большая прибыль, поставьте на подоконник в офисе несколько фиалок разного вида и дождитесь, пока они зацветут.