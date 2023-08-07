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Какой цветок лучше держать на работе, чтобы начальник повысил зарплату

Limon.ee
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Хотите, чтобы босс повысил вам зарплату? Поставьте кактус на рабочий стол. Иллюстративное фото
Хотите, чтобы босс повысил вам зарплату? Поставьте кактус на рабочий стол. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Некоторые растения способны защитить от негативной энергии, привлечь удачу и уберечь от банкротства. Так какой цветок лучше держать на работе?

Комнатные растения делают любой офис более уютным и параллельно очищают воздух. Но мало кто знает, что они способны стать настоящим магнитом для успеха, прибыли и клиентов. Главред разобрался, какой цветок поставить на рабочий стол для привлечения денег.

Цветы для офиса лучше выбирать неприхотливые, так как в рабочей суматохе вряд ли будет время для того, чтобы уделять им много внимания. Хорошо если, эти офисные растения будут денежными магнитами и бизнес-талисманами.

Какие цветы приносят удачу на работе

Кактус. Это растение приносит огромную пользу. Во-первых, кактус поглощает вредное излучение монитора компьютера. Во-вторых, он является настоящим магнитом для денег. Если вы думаете, какой цветок поставить на рабочий стол в офисе, то кактус - идеальный вариант.

Благодаря этому суккуленту вам повысят зарплату и станут чаще выдавать премии. Если кактус зацветет, то, согласно приметам, в ближайшее время на хозяина растения обрушится дождь из денежных купюр.

Фикус. Это растение обладает удивительной способностью привлекать новых клиентов, поэтому он просто необходим тем, кто хочет раширить свой бизнес.

Фиалка - еще один магнит для денег. Чтобы пришла большая прибыль, поставьте на подоконник в офисе несколько фиалок разного вида и дождитесь, пока они зацветут.

Орхидея. Изысканный и элегантный цветок сразу придаст презентабельности офису. Если интерьер строгий и сдержанный, то орхидея сделает обстановку немного более расслабленной и располагающей. В результате поток клиентов станет больше. Стоит учесть, что орхидея принесет удачу лишь в том случае, если вы будете тщательно ухаживать за тропической красавицей.

Сансевиерия или «Тещин язык». Это растение способно пробудить в человеке находчивость и гибкость мышления. Именно эти качества, помогают быстро находить оптимальные решения, что будет способствовать карьерному росту.

Драцена. Это растение поможет оградить ваш успешный бизнес от негативной энергии завистников. Поставьте в кабинет драцену - она распознает врага и нейтрализует его отрицательные воздействия.

Папоротник принесет удачу в переговорах и сделках. Если поставить в рабочем кабинете китайскую розу или гибискус, эффект будет тот же.

Мирт и комнатный жасмин защищают от банкротства. С этими растениями можно смело вести любой бизнес, так как они уберегут от необдуманных решений и роковых ошибок. Правда, есть одно условия: чтобы мирт и жасмин стали бизнес-талисманами, их нужно посадить собственноручно.

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