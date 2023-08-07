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Анна Седокова откровенно рассказала о сексе с мужем-баскетболистом

Limon.ee
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Янис Тимма и Анна Седокова.
Янис Тимма и Анна Седокова. Фото: Alexander Shcherbak

В отличие от бывших коллег по группе «ВИА Гра» певица свой образ сексуальной рыженькой из той самой группы пронесла через всю музыкальную карьеру.

И дело не только в образах: в жизни Анна Седокова не менее откровенна, чем ее снимки в соцсетях или луки на красных дорожках.

В свежем выпуске «Шоу Воли» артистка говорила много и честно. Однако, полагаем, наиболее запоминающимися поклонникам показались пикантные подробности о ее интимной жизни.

Павлу Воле Аня рассказала, сколько длится ее секс с мужем-баскетболистом Янисом Тиммом. «Бывает два часа, бывает целый день», - шокировала Седокова ведущего и посмеялась. «А ты не практикуешь так? Знаешь, от чего зависит удовольствие женщины в сексе? От расслабления… А на это нужно что? Время! Вот тебе и два часа», - заботливо поделилась лайфхаком певица.

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