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Максим Галкин показал Аллу Пугачеву без фотошопа: все удивлены внешним видом певицы

Limon.ee
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Максим Галкин и Алла Пугачева. Снимок иллюстративный.
Максим Галкин и Алла Пугачева. Снимок иллюстративный. Фото: Andrey 69/Shutterstock

Также юморист показал, как проводит время с детьми, пишет tsn.ua.

Российский шоумен Максим Галкин показал свою жену, певицу Аллу Пугачеву без фотошопа и фильтров и удивил ее внешним видом.

В Инстаграме комик опубликовал видео, как их с Пугачевой дети развлекаются в жаркие дети. Гарри и Лиза набирают воздушные шарики водой и лопают их. Тем временем Галкин активно поддерживал детей и снимал их игры на видео.

В ролике неожиданно засветилась Алла Пугачева, которая удивленно вышла во двор и спросила: «Это нормально вообще? Это такие игры?».

Тем временем поклонники обратили внимание на внешний вид Пугачевой, которую Галкин на видео показал без фотошопа и фильтров. Они были удивлены, что артистка в свои 74 года выглядит так молодо.

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