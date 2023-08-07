Максим Галкин показал Аллу Пугачеву без фотошопа: все удивлены внешним видом певицы

Российский шоумен Максим Галкин показал свою жену, певицу Аллу Пугачеву без фотошопа и фильтров и удивил ее внешним видом.
В Инстаграме комик опубликовал видео, как их с Пугачевой дети развлекаются в жаркие дети. Гарри и Лиза набирают воздушные шарики водой и лопают их. Тем временем Галкин активно поддерживал детей и снимал их игры на видео.
В ролике неожиданно засветилась Алла Пугачева, которая удивленно вышла во двор и спросила: «Это нормально вообще? Это такие игры?».
Тем временем поклонники обратили внимание на внешний вид Пугачевой, которую Галкин на видео показал без фотошопа и фильтров. Они были удивлены, что артистка в свои 74 года выглядит так молодо.