Труп лежал больше года: в московской квартире найдено тело известного режиссера

Ушла из жизни вдова режиссера театра Вахтангова Рубена Симонова. Тело Светланы Джимбиновой обнаружили в ее собственной квартире в Москве. пишет «Стархит».
Тревогу забили соседи. Правда, спохватились они слишком поздно. Жильцы дома вспомнили, что Джимбинова давно не появлялась на людях, и решили ее навестить, узнать, все ли в порядке. Однако дверь им так никто и не открыл: стучать и звонить было бесполезно.
Испуганные соседи решили вызвать полицию. Когда правоохранители вскрыли дверь, им открылось страшное зрелище. В квартире они обнаружили труп режиссера, который уже успел мумифицироваться. Тело лежало на полу.
Экспертиза показала, что женщина скончалась ориентировочно в начале прошлого года.
Светлана Джимбинова была известным театроведом и театральным режиссером. Она сотрудничала с театром им. Евгения Вахтангова: поставила там шесть спектаклей.
Джимбинова была третьей супругой советского актера и главного режиссера Театра имени Е. Б. Вахтангова Рубена Симонова. Народный артист скончался еще в 1968 году, он был старше жены на 40 лет.
Брат Светланы Борисовны - Станислав ушел из жизни семь лет назад. Известный литературовед являлся составителем антологий «Американская поэзия XIX–XX вв. в русских переводах», а также кандидатом филологических наук.