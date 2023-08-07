Труп лежал больше года: в московской квартире найдено тело известного режиссера

Соседи не смогли достучаться до режиссера Светланы Джимбиновой и вызвали полицию. Правоохранителям предстало страшное зрелище. Тело женщины пролежало в ее квартире на Университетском проспекте больше года.

Тревогу забили соседи. Правда, спохватились они слишком поздно. Жильцы дома вспомнили, что Джимбинова давно не появлялась на людях, и решили ее навестить, узнать, все ли в порядке. Однако дверь им так никто и не открыл: стучать и звонить было бесполезно.

Испуганные соседи решили вызвать полицию. Когда правоохранители вскрыли дверь, им открылось страшное зрелище. В квартире они обнаружили труп режиссера, который уже успел мумифицироваться. Тело лежало на полу.

Экспертиза показала, что женщина скончалась ориентировочно в начале прошлого года.

Светлана Джимбинова была известным театроведом и театральным режиссером. Она сотрудничала с театром им. Евгения Вахтангова: поставила там шесть спектаклей.

Джимбинова была третьей супругой советского актера и главного режиссера Театра имени Е. Б. Вахтангова Рубена Симонова. Народный артист скончался еще в 1968 году, он был старше жены на 40 лет.