Люди влюбляются, люди встречаются, люди женятся, люди разводятся. Наверное, многие из нас проходят через эти этапы жизненного пути. Кто-то легко и безболезненно, словно мотылек, а кто-то очень тяжело переживает развод и разлуку с человеком, на которого, без преувеличения, делалась ставка. Почему так происходит и изменился ли институт брака в последние годы, рассказывает психолог Олеся Михайлова. Прислушайтесь к ее советам, и, возможно, ваш брак будет безоблачным и счастливым.
Эстонский психолог Олеся Михайлова рассказывает, как сохранить брак и действительно ли развод – это тяжело для обоих супругов?
- Олеся, правда ли, что институт брака уже не популярен? Если да, то почему?
- Я бы так не сказала. Брак по-прежнему важен как некий факт признания перед собой и обществом того, что мы в серьезных отношениях. Другое дело, что сама эта институция претерпела существенные изменения.
Но, в принципе, изменениям подверглись многие вроде бы незыблемые вещи, включая пол и гендер, так чего уж говорить о браке, который создают люди с их теперь таким разнообразным отношением к собственной идентичности? Чисто из теории и исследований могу добавить, что сегодняшняя наиболее распространенная модель брака называется последовательная моногамия. Но и полиаморию никто не отменял.
Впрочем, на эту тему я могу говорить много и долго, хотя в своей профессиональной базе я в чистом виде не семейный, а скорее, индивидуальный терапевт, но практикую подход EFT - эмоционально фокусированную терапию для пар. Пришедший к тебе индивидуально человек - обычно тоже часть пары или хочет ею стать, так что тенденции, как говорится, налицо.
- Кто сегодня больше хочет вступить в брак: мужчина или женщина?
- Я бы не сказала, что здесь можно говорить о превалировании мужских или женских желаний.
Это смотря какие у данных конкретных людей истории привязанности (или травмы привязанности, вследствие чего человек может бегать с фанатично горящими глазами и искать к кому бы прилепиться или, наоборот, изображать из себя отважного Дон Жуана - пикапера), какие ожидания от брака и отношений и какая система ценностей вообще. Но чисто объективно, как ни странно, в среднем брак больше нужен мужчине, чем женщине. Женщина - система, обладающая большей устойчивостью, в том числе и эмоциональной. А это, в свою очередь, приводит к ее большей стабильности в социальной жизни.
Как ни странно, в среднем брак больше нужен мужчине, чем женщине.
- Роковая дата для брака восемь лет: почему пары распадаются?
- По моим сведениям, семь лет брака - роковая дата. Хотя... Спустя семь лет наступает лихорадка седьмого года, год пару качает - потом развод, вот вам и восемь лет. А по сути: понимаете, жизнь очень циклична. Это я вам как психотерапевт, сертифицированный в модальности транзактный анализ говорю. А именно в этом направлении очень позиционируют работу Памелы Левин «Циклы силы».
Согласно этой книге, жизнь ребенка, человека и организации очень хорошо описывается семилетними циклами, и у каждого цикла есть свои закономерности. Ну, вот семья - такая же организация, и когда через семь лет наступает пора переходить на новый цикл, пары оказываются в тупике.
А выходов из него два, вот, соответственно, и распадаются браки, если не удалось найти все точки соприкосновения и прояснить все противоречия. Ибо в отношениях люди либо строят мосты, либо возводят стены.
- Разводы тоже мало кого сегодня вгоняют в депрессию - в чем причина?
- Я бы так не сказала. Развод супругов по-прежнему находится в топе шкалы стресса Холмса и Раге, как и много лет назад, следуя сразу за смертью супруга. Другое дело, что депрессии как таковой вообще много и к ней могут привести не только и не столько разводы. Возможно, сейчас стало чуть проще разводиться из-за того, что раньше брак был очень экономически обусловлен и люди тянули лямку из-за того, что общая квартира, некуда идти, не выжить на зарплату одного родителя, а заодно это осуждали партком и местком.
Количество разводов увеличилось еще и из-за того, что у людей более высокие ожидания от партнера по браку. Он теперь должен быть и друг, и любовник, и интересный человек, и вообще молодец, а не так, как раньше: есть работа и зарплата - уже хорошо. Вот поэтому у многих есть идея, если партнер в браке не соответствует ожиданиям, разводимся! И - вперед, искать другого! И, кстати, не забываем про соцсети и сайты знакомств, которые создают иллюзию богатого выбора.
Количество разводов увеличилось еще и из-за того, что у людей более высокие ожидания от партнера по браку
- Если кто-то переживает тяжело, какие советы ты можешь дать как профессионал?
- Здесь мне сложно ответить коротко, поскольку ответ зависит от самих факторов развода. Например, супруги обоюдно пришли к этому решению, не сошлись характерами? Решение принял кто-то из них (представьте, каково второму, над которым в ясном небе прогремел гром и разверзлась земля)? Была ли измена? Уходит ли партнер, предложивший развод, к другому? Есть ли дети, сколько и какие? Каковы экономические обстоятельства развода («да я его/ее с голой задницей оставлю»)? Как организовано дальнейшее взаимодействие экс-супругов, которые родителями быть не перестали? Во всех этих случаях рекомендации могут быть разными, хотя чаще всего развод - это травма. Для кого-то он оборачивается потерей способности войти в новые отношения, поскольку подорвано доверие к браку как таковому.
В случае развода человек проживает те же психологические этапы, что и при любой тяжелой утрате: горевание, отрицание, гнев, торг или переговоры, депрессия, принятие или адаптация, причем проходят через них оба партнера: как инициатор, так и вторая сторона.
То есть можно опираться на материалы интернета и книги, которые связаны с травмой и гореванием. Или вот на эти, которые мне очень симпатичны как литературные источники: Эстер Перель «Право на «лево» (это про измены, понятное дело) и Софья Нартова-Бочавер «Ребенок в карусели развода. Чей я – папин или мамин?». А до них на Карла Витакера «Семья в кризисе».
- Реально ли спасти брак? Приходят ли к тебе семейные пары с такой просьбой. Что для этого нужно делать?
- Реально, если партнеры открыты к диалогу, сотрудничеству и взаимодействию. Оба открыты!
И еще - не искать виноватого и не наделять психолога функцией третейского судьи: скажите, ну как так можно, ну он же правда негодяй!?
- Может ли человек быть счастлив один?
- Да, безусловно. Особенно сейчас, когда есть множество способов разнообразить свою жизнь соло, а также не нужно пахать, сеять, боронить, и бытовые процессы автоматизированы или их можно отдать на аутсорсинг
- Изменились ли семейные роли мужчины и женщины?
- Я уже говорила в начале, что сам брак как явление изменился и представляет собой то, что можно бы обозначить как «последовательная моногамия». И вот в этих последовательно моногамных браках мы можем играть разные семейные роли. Это зависит от взаимодействия внутри пары.
Вы ведь, наверное, слышали иногда, как жалуются: «Ну, надо же. Со мной он ни черта работать не хотел, всё я тянула, а с этой лахудрой - пжалсста! - бегает, старается заработать, подарки ей дарит».
А в целом, мы спокойнее стали смотреть в паре на мужа-домохозяина и жену-бизнесвумен. Да и какая разница, как они устроились, если каждый делает то, что он хочет и может, им хорошо вместе и они согласны с таким распределением ролей в семье?
- Говорят, что многие браки распадаются потому, что в голове у большинства «розовые» детские представления о совместной жизни, и когда люди сталкиваются с трудностями, они не знают, как с ними справиться, и те кажутся непреодолимыми?
- Некоторые браки распадаются, да. То, что в этом вопросе названо «розовыми детскими представлениями», я бы обозначила как ожидания от партнера. Но! От него ждут, что он додаст то, что когда-то не додал родитель. Признания, любви, заботы…
В случае развода человек проживает те же психологические этапы, что и при любой тяжелой утрате: горевание, отрицание, гнев, торг или переговоры, депрессия, принятие или адаптация,
Так что по факту люди бесконечно могут вступать в браки со своими папами и мамами, пока не разберутся с родительскими интроектами (не личное убеждение, а навязанные правила) в своих прекрасных головах. А в данном случае работает психотерапия и, скорее, индивидуальная, нежели парная. В парной вы сможете только констатировать этот момент, предъявить его партнеру, а не сделать с этим что-то.
- Многие женщины годами терпят мужей - их пьянство, нежелание работать, рукоприкладство, оскорбления. И всегда объяснение одно: а куда я уйду, кому я нужна? Как разубедить таких женщин?
- Ох, если бы это было так легко. Чаще всего причиной этого является феномен созависимости. А созависимость, как и любая зависимость, - довольно сложное и комплексное явление и подлежит не просто проработке, а я бы сказала - лечению. Но для этого человек, как и в случае с алкоголизмом, должен как минимум, признать то, что он болен.
Как сейчас помню историю многолетней давности: там была любовница женатого мужчины, которая жила в полглаза и полноги и дышала через раз, потому что расписание ее жизни целиком зависело от расписания жизни ее возлюбленного, его жены и детей. Но контролировал он все ее действия, передвижения, звонки и круг знакомых так, как будто она находилась в полной и безраздельной его собственности.
Мы работали в течение года, но в конце она мне сказала, что уходит из терапии, потому что она понимает, что та приведет ее к разрыву с этим мужчиной, а ей без него не жить.
- У мужа появилась любовница. Что ты посоветуешь: сразу уходить или прощать? Может, есть еще варианты? Ведь единожды согрешив, мы все согрешим еще много раз.
- Вопрос из серии «давно вы перестали пить коньяк по утрам?» То есть подразумевается, что таки пьет, негодник.
Не факт, что это именно грех, не факт, что будет грешить еще много раз.
Я уже рекомендовала выше книгу Эстер Перель, давайте предложу ещё одну, от моей прекрасной коллеги Марины Травковой «Неверность. Почему любимые изменяют, стоит ли прощать, можно ли избежать?»
А насчет того, почему это не грех… Смотрите, психоанализ рассматривает измену как нечто, обозначающее существующие дефицита в паре. Если очень примитивно выразиться, то бессознательное одного партнера, когда понимает, что у них в паре чего-то не хватает, отправляет, опять-таки бессознательно, второго партнера в пешее эротическое путешествие: пойди и найди! И тот идет.
Хотя на поверхности - боль, обида, тоска и маета. И жена, интеллигентная дама в наглухо застегнутом пиджаке, растерянно вопрошает: «Ну, чего он в этой деревенской бабе нашел? Она же вульгарная и у нее предметы на стол ложут, а не кладут???»
А дальше уже как развернется динамика супругов: могут расстаться, а могут учесть полученный опыт и пойти дальше.
- Расскажи несколько историй, конечно, без имен, которые тебе запали в душу.
- Я что с именами, что без имен не имею права рассказывать прямо-таки истории. Могу только обозначить проблему, как в случае с созависимостью выше. Но это из области психологии и движений души.
А из области социологии… Встретилась как-то в практике с уникальной ситуацией. Пришла семейная пара в довольно конфликтном взаимодействии, хотели развестись.
Шутка в том, что это было объективно невозможно. Потому что у мужа когда-то было два паспорта от разных государств, и в одном из них даже имя было совсем не такое, как в другом, ибо он его официально в той стране поменял. И страна, в которой был заключен брак, аннулировала свой паспорт у гражданина, поскольку двойное гражданство там не приветствовалось.
А теперь представьте: вы замужем за Иваном Пупкиным, а его больше нет как явления природы. А есть Федор Топоркофф, но вы за ним не замужем.
Дилемма, однако. Жаль я не знаю, чем у них там все закончилось.