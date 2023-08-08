Эстонский психолог Олеся Михайлова рассказывает, как сохранить брак и действительно ли развод – это тяжело для обоих супругов?

- Олеся, правда ли, что институт брака уже не популярен? Если да, то почему?

- Я бы так не сказала. Брак по-прежнему важен как некий факт признания перед собой и обществом того, что мы в серьезных отношениях. Другое дело, что сама эта институция претерпела существенные изменения.

Но, в принципе, изменениям подверглись многие вроде бы незыблемые вещи, включая пол и гендер, так чего уж говорить о браке, который создают люди с их теперь таким разнообразным отношением к собственной идентичности? Чисто из теории и исследований могу добавить, что сегодняшняя наиболее распространенная модель брака называется последовательная моногамия. Но и полиаморию никто не отменял.

Впрочем, на эту тему я могу говорить много и долго, хотя в своей профессиональной базе я в чистом виде не семейный, а скорее, индивидуальный терапевт, но практикую подход EFT - эмоционально фокусированную терапию для пар. Пришедший к тебе индивидуально человек - обычно тоже часть пары или хочет ею стать, так что тенденции, как говорится, налицо.

- Кто сегодня больше хочет вступить в брак: мужчина или женщина?

- Я бы не сказала, что здесь можно говорить о превалировании мужских или женских желаний.